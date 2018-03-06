В США конфисковали больше двух тысяч биткоинов

Сегодня, 14:40

"Токены" продадут на специальном аукционе

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Биткоины, общей стоимостью почти $25 млн по текущему курсу, выставят на аукционе в США. 

Речь идет о 2 170 "монет" Bitcoin, изъятых в ходе федеральных, уголовных и гражданских дел.

Аукцион планируют провести 19 марта, пишет Bloomberg. Желающие принять участие должны зарегистрироваться до полудня 19 марта и внести залог в размере $200 тысяч. 

Это будет уже седьмой биткоин-аукцион, проведенный службой судебных приставов США,.

В мире все чаще возникают прецеденты конфискации криптовалют. Например, власти Болгарии конфисковали биткоины на $3 млрдСуммы, которую конфисковало правительство, может хватить на покрытие 18% государственного долга Болгарии. 

Ранее стало известно, что украинская площадка электронных торгов арестованным имуществом OpenMarket не против продавать криптовалюты. По словам генерального директора аукциона Виктора Вишнева, такая деятельность станет возможной после того, как будет законодательно урегулирован статус криптовалют в Украине.

На то, , что статус криптовалют, в том числе Bitcoin, будет как можно быстрее урегулирован на законодательном уровне, рассчитывает и Национальный банк Украины. По мнению регулятора, соответствующий документ должен быть разработан при участии как государственных институтов, так и участников рынка, которые лучше знают эту технологию.
США, аукцион, биткоин, криптовалюта, Bitcoin
Источник:

"Сегодня"

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