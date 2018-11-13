В США на миллион долларов оштрафовали криптовалютного мошенника

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов после кражи более $600 000 у предыдущего работодателя, которым являлась чикагская трейдинговая фирма. Средства в биткоинах и Litecoin были переведены за период с сентября по ноябрь 2017 года.

Когда работодатель спросил у Кима о пропавших монетах, он солгал, что в целях безопасности криптовалютные биржи потребовали совершить переводы на другие счета. После того, как обман раскрылся, его немедленно уволили из компании.

Вскоре он стал просить деньги у рядовых граждан, предположительно, чтобы продолжить торговать криптовалютой для возмещения ущерба бывшему работодателю. В результате в промежуток между декабрем 2017 года и мартом 2018 на его обман попались не менее пяти граждан, которые отдали ему около $545 тысяч.

Как отмечается в документе, Ким соврал, что по собственному желанию ушел с работы, чтобы открыть свою торговую компанию. Он также пообещал, что будет заниматься низкорисковыми арбитражными сделками. Однако на самом деле он совершал высокорисковые операции с криптовалютами, которые привели к потере всех средств инвесторов.

Помимо штрафа в размере $1.146 млн, Комиссия навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе и криптовалютным, приговорив его к 15 месяцам тюрьмы.

Ранее в США уже были подобные прецеденты. Так, в январе 2018 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на две компании за организацию мошеннических инвестиционных схем и растрату денег вкладчиков.

Напомним, в Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты. Александр Винник отказался давать показания до полного ознакомления с обвинениями.

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