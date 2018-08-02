В США студент украл более 5 млн долларов в криптовалютах

Это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют, в котором используется так называемый "SIM-своппинг"

12 июля калифорнийская полиция арестовала студента колледжа Джоэла Ортиза, обвиняемого в организованных кражах, в результате которых было похищено более 5 млн долларов в криптовалютах, пишет Motherboard.

Ортиз был арестован в международном аэропорте Лос-Анджелес на пути в Европу. При нем была сумка Gucci, купленная, предположительно, на украденные деньги. 20-летний молодой человек обвиняется по 28 пунктам, включая 13 случаев взлома, 13 случаев хищения личных данных и 2 случая кражи в крупных размерах.

В данный момент Ортиз находится в тюрьме, ожидая 9 августа, когда свое заявление в суде выскажет сторона защиты.

Издание отмечает, что это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют, в котором используется так называемый "SIM-своппинг". Согласно статье, это метод взлома, при котором преступник "заставляет оператора связи вроде AT&T или T-Mobile переместить номер телефона жертвы на свою SIM-карту. Получив телефонный номер, мошенник может использовать его для сброса паролей жертвы и входа в её онлайн-аккаунты (часто – в криптовалютные аккаунты). В ряде случаев это работает, даже если аккаунты защищены двухфакторной аутентификацией".

Среди жертв Ортиза и его пока не найденных сообщников посетители конференции Consensus, прошедшей в Нью-Йорке в мае. Один из посетителей, пожелавший остаться анонимным, потерял более 1,5 млн долларов, примерно 1 млн из которых был собран при помощи ICO.

"Я взглянул на свой телефон и понял, что ему крышка, – сказал он в разговоре с Motherboard, также поведав похожую историю, произошедшую на той же конференции с его другом. – Мы были на встрече, и он внезапно сказал: "Твою мать, мой телефон перестал работать"". Позднее друг написал ему: "Мою *** SIM-карту взломали".

Motherboard пишет, что, "согласно документам суда, Ортиз взял под управление мобильный телефон предпринимателя, сбросил пароль в Gmail и получил доступ к его криптовалютным счетам. Бизнесмен побежал в магазин AT&T, чтобы вернуть свой номер, но было уже поздно".

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