В США установят киоски для быстрого обмена биткоинов на деньги

Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму

Фото: Pixabay

В США установят киоски для быстрого обмена биткоинов на деньги //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/21f/b1e/5c421fb1e8ac8.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/21f/b1e/5c421fb1e8ac8.jpg 2019-01-19T06:02:00+02:00 Криптовалюта Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму

Производитель биткоин-терминалов Coinme заключил соглашение с компанией Coinstar, занимающейся установкой киосков для быстрого обмена монет на бумажные купюры. Отныне клиенты Coinstar смогут получать не только наличные, но и биткоины.



На этапе запуска такая возможность будет предоставлена только посетителям определенных торговых точек Safeway и Albertsons в Калифорнии, Техасе и Вашингтоне, однако в будущем компания "планирует расширить своё предложение и на другие рынки США".



CEO Coinme Нил Бергквист убежден, что благодаря сотрудничеству с Coinstar его клиенты получат "удобный и простой способ покупки биткоина".



Любопытно, что, несмотря на основное назначение киосков Coinstar, биткоины они продают только за купюры. "Использовать монеты для осуществления биткоин транзакций нельзя", – говорится в пресс-релизе.



Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму. После этого он получит код, с помощью которого сможет затребовать биткоины на сайте Coinme.



В конце декабря вышло исследование, авторы которого пришли к заключению, что инфраструктура крипто-терминалов во всём мире растет, несмотря на снижение рынка.

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