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В США установят киоски для быстрого обмена биткоинов на деньги

Сегодня, 06:02

Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму

Фото: Pixabay
В США установят киоски для быстрого обмена биткоинов на деньги //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/21f/b1e/5c421fb1e8ac8.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/21f/b1e/5c421fb1e8ac8.jpg Криптовалюта Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму

Производитель биткоин-терминалов Coinme заключил соглашение с компанией Coinstar, занимающейся установкой киосков для быстрого обмена монет на бумажные купюры. Отныне клиенты Coinstar смогут получать не только наличные, но и биткоины.

На этапе запуска такая возможность будет предоставлена только посетителям определенных торговых точек Safeway и Albertsons в Калифорнии, Техасе и Вашингтоне, однако в будущем компания "планирует расширить своё предложение и на другие рынки США".

CEO Coinme Нил Бергквист убежден, что благодаря сотрудничеству с Coinstar его клиенты получат "удобный и простой способ покупки биткоина".

Любопытно, что, несмотря на основное назначение киосков Coinstar, биткоины они продают только за купюры. "Использовать монеты для осуществления биткоин транзакций нельзя", – говорится в пресс-релизе.

Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму. После этого он получит код, с помощью которого сможет затребовать биткоины на сайте Coinme.

В конце декабря вышло исследование, авторы которого пришли к заключению, что инфраструктура крипто-терминалов во всём мире растет, несмотря на снижение рынка.

Ранее мы писали, что украинский стартап запустил в Киеве оффлайн-обменник криптовалют. В отделении можно самостоятельно оформить заявку на обмен биткоина на гривни и наоборот.

Как сообщалось, LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна. При помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов.

Кроме того, мы писали, что в Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестицийNEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.

Также напомним, что Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций". Блокчейн-реестр должен упростить процесс регистрации, отслеживания заказов и мониторинга покупок в мультисервисных системах.

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Источник:

TTRCoin

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