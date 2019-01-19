В США установят киоски для быстрого обмена биткоинов на деньги
Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму
Производитель биткоин-терминалов Coinme заключил соглашение с компанией Coinstar, занимающейся установкой киосков для быстрого обмена монет на бумажные купюры. Отныне клиенты Coinstar смогут получать не только наличные, но и биткоины.
На этапе запуска такая возможность будет предоставлена только посетителям определенных торговых точек Safeway и Albertsons в Калифорнии, Техасе и Вашингтоне, однако в будущем компания "планирует расширить своё предложение и на другие рынки США".
CEO Coinme Нил Бергквист убежден, что благодаря сотрудничеству с Coinstar его клиенты получат "удобный и простой способ покупки биткоина".
Любопытно, что, несмотря на основное назначение киосков Coinstar, биткоины они продают только за купюры. "Использовать монеты для осуществления биткоин транзакций нельзя", – говорится в пресс-релизе.
Чтобы купить биткоины, пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму. После этого он получит код, с помощью которого сможет затребовать биткоины на сайте Coinme.
В конце декабря вышло исследование, авторы которого пришли к заключению, что инфраструктура крипто-терминалов во всём мире растет, несмотря на снижение рынка.
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