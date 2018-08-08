В Twitter обнаружен огромный крипто-мошеннический ботнет

Боты комментируют твиты, которые постятся в настоящем аккаунте, и оставляют ссылку, ведущую к мошенническому порталу

Исследователи обнаружили огромный ботнет, который мимикрирует под настоящие Twitter-аккаунты. Его аккаунты используются для продвижения мошеннических схем с использованием криптовалют.

Как пишет ITPro, ботнет был обнаружен во время исследования команды Duo Security, в рамках которого с мая по июль было проверено 88 млн Twitter-аккаунтов. Для определения ботов, вредоносных аккаунтов и т.д. исследователи использовали машинное обучение.

Команда исследователей нашла трехуровневую сеть из более чем 15 тысяч ботов, используемых для продвижения схемы, в которой людям предлагается перевести небольшую сумму в криптовалюте, а затем получить большую прибыль. Со временем эта сеть в целях маскировки эволюционировала.

Исследователи пишут, что злоумышленники, как правило, сначала создают фейковый аккаунт, мимикрирующий под реально существующий аккаунт, имеющий отношение к криптовалютам, копируя его название и изображение в профиле.

Чтобы разнести по сети информацию о своей акции, боты комментируют твиты, которые постятся в настоящем аккаунте, и оставляют ссылку, ведущую к мошенническому порталу.

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Выяснилось, что подписчиками многих аккаунтов-подражателей являются так называемые "хаб-аккаунты", призванные, по мнению исследователей, "придать им легитимности".

В войске ботнета также есть "боты-усилители" – фейковые аккаунты, которые ставят лайки мошенническим твитам, чтобы "искусственно раздуть популярность твита и придать легитимности этому криптовалютному мошенничеству".

"Поиск связанных друг с другом ботов привёл к обнаружению трёхуровневного ботнета, состоящего из ботов, которые публикуют твиты о мошенничестве, хаб-аккаунтов, которые служат для ботов подписчиками, и ботов-усилителей, которые ставят лайк каждому созданному твиту. Как показывает схема, боты-усилители ставят лайки обоим кластерам, связывая их друг с другом", – говорится в статье.

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Интересно также, что исследователи нашли способ, позволяющий подключить ботов таким образом, "который может привести к разоблачению всего ботнета".

Хотя Twitter в последнее время предпринял ряд мер по борьбе с подобными криптовалютными схемами, исследователи Duo заключили, что эти ботнеты по-прежнему активны. "Мы не считаем, что проблема решена", – говорится в публикации.

Они планируют обнародовать техники, описанные в статье, в надежде на разработку новых методов, которые позволят идентифицировать вредоносных ботов и помочь "Twitter и другим социальным сетям остаться местом для здоровой онлайн-дискуссии и построения сообществ".

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