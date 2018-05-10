В тюрьму за Bitcoin: составлен ТОП-15 стран с самыми жесткими ограничениями по криптовалютам

2018-2019 годы можно назвать эпохой криптовалютного регулирования. Если в 2016 и 2017 годах все наблюдали за успехами ICO, то в ближайшие полтора-два года, скорее всего, придется наблюдать за тем, как разные страны вводят криптовалюты в законодательное поле. Например, как известно, в Верховную Раду Украины уже внесли законы о криптовалютах.

Международная компания Worldcore создала рейтинг стран по уровню жесткости регулирования криптовалют. Рейтинг начинается с тех стран, где криптовалюты полностью запрещены. На первых строчках – государства, где оборот криптовалют не только ограничен, но и криминализирован.

На данный момент в мире существуют четыре страны, в которых за любые сделки с криптовалютой можно попасть в тюрьму на несколько лет:

Непал. Боливия. Бангладеш. Алжир.

Также в мире насчитывается большое количество стран с национальным запретом на отдельные виды сделок с криптовалютами. Степень регулирования заметно отличается – от запрета использования криптовалюты как платежного средства (повсеместно в странах, не легализовали свободный оборот криптовалют) до полного запрета работы бирж и ICO в Китае:

Китай – запрещены ICO, купля-продажа криптовалют, их реклама. Индия – запрещена покупка или продажа криптовалют, криптовалюта также не признана в качестве платежного средства. Россия – размер легальных сделок с криптовалютой составляет до 50 тыс. руб. в год для неквалифицированного инвестора, купля-продажа только на зарегистрированных национальных площадках, полная деанонимизация участников. Майнинг – предпринимательская деятельность, с обязательной реализацией добытого на национальных биржах; криптовалюта – цифровой актив, но не средство платежа. Запрещена реклама на отдельных рекламных площадках. Вьетнам – введено строгое национальное "антиотмывочное" регулирование, планируется постепенная легализация с августа 2018 года. Индонезия – запрещена продажа и покупка криптовалют. Таиланд – запрещены пять ключевых операций с криптовалютами: инвестирование, трейдинг, создание криптовалютных платформ, использвание кредитных и дебетовых карт для покупки валюты и консультирование граждан по инвестированию в криптовалюты. Кыргызстан – криптовалюта не признана законным средством платежа, рассматривается либерализация законодательства. Эквадор. Исландия. Марокко. Малайзия.

"Что касается стран, которые запретили обращение и майнинг криптовалют, то здесь речь идет скорее о формальном попадании криптовалюты как финансового актива под ограничения инвестиционного законодательства или законодательства по борьбе с отмыванием денег. Возможно, эти страны в дальнейшем вернутся к вопросу регулирования криптовалют, когда более развитие страны разработают адекватное законодательство и будут положительные примеры регулирования и налогообложения", - считает основатель и генеральный директор компании Worldcore Алексей Насонов.

Другой аспект запрета, как, например, для Китая или Эквадора – это расчистка конкурентного поля перед запуском национальной криптовалюты, объяснил специалист.

Он выделает несколько основных причин, по которым страны запрещают криптовалюты.

"В бедных странах с низким уровнем жизни и неразвитым законодательством причиной запрета часто становятся массовые обманы населения и аферы, косвенно связанные с криптовалютами. Так, например, произошло в Боливии в мае 2017 года, когда около 60 человек, причастных к созданию криптовалютной "пирамиды" были арестованы. Вторая причина, как правило, касается майнинга и повышенного потребления электроэнергии, в том числе и незаконно пущенной на создание криптовалют, как, например, в Китае", – говорит Насонов.

Например, во Вьетнаме штраф за незаконный майнинг криптовалюта может достигать 9 тыс. долларов.

"Третья причина кроется в том, что риски неопытных трейдеров на биржах с криптовалют очень большие. А таких трейдеров на сегодняшний день до 90% – людей, которые не имеют специального экономического образования, не обладают минимальной финансовой грамотностью. В итоге они приобретают виртуальные активы в виде криптовалют на последние или кредитные средства. И некоторые регуляторы предпочитают запретить законодательно использование кредитных карт при покупке криптовалют", – отметил Насонов.

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Аналитики считают, что ряд стран, в том числе, Китай и Южная Корея, будут активно принимать ряд законодательных мер по регулированию майнинга и ужесточению условий инвестирования в криптовалюты.

"В то же время, – добавляет Насонов – Пик законодательного ограничения криптовалюта как класса цифровых финансовых активов, пройден. С повышением уровня криптовалютной грамотности и глубиной проникновения блокчейна в современную технологическую и финансовую инфраструктуру, национальные регуляторы перейдут к запретам работы с отдельными видами блокчейна, позволяющим анонимные транзакции, а не к запретам криптовалют в целом".

Эксперт подчеркивает, что подобные заявления в ближайшие два года будут сильно влиять на волатильность курсов криптовалют во всем мире.