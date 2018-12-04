В Украине запустили бота для юридических консультаций в сфере криптовалют и блокчейна

Сейчас технология может советовать юрисдикции, помогает составлять различные инвестиционные контракты, а также проводит тесты Scam и Howey

Юридическая фирма Juscutum, разработчик криптографического ПО Cryptogroup и поставщик программного обеспечения для криптовалютных платежей Paytomat, объявили о запуске бота для консультаций в сфере криптовалют и блокчейна AILO. Об этом AIN.UA сообщили представители Paytomat.

AILO — чат-бот на базе искусственного интеллекта, который предоставляет консультации для компаний из криптосферы. Сейчас технология может советовать юрисдикции, помогает составлять различные инвестиционные контракты (простой договор на будущие токены и соглашение о продаже токенов), а также проводит тесты Scam и Howey.

Кроме этого, AILO умеет создать соглашение о неразглашении, консультационное соглашение или уведомление о конфиденциальности для сайта. Каждый документ дорабатывается с учетом личных потребностей пользователя, отмечают создатели. Тесты Scam и Howey бот проводит бесплатно, другие услуги предоставляются за оплату.

Создатели бота описывают механизм его работы следующим образом: "Клиент отвечает на цепочку вопросов AILO, которые затем анализируются, чтобы классифицировать его запрос и сформировать отдельный юридический документ. После этого система создает счет непосредственно на сайте — человек производит платеж, выбирая удобный вид криптовалюты через систему Paytomat, и указывает свою электронную почту. AILO формирует документ за считанные секунды и отправляет его по электронной почте. Таким образом, обычная долгосрочная и дорогостоящая процедура юридических консультаций превращается в несколько кликов".

Артем Афян, руководитель проекта от Juscutum, отмечает, что в будущем AILO получит возможность предоставлять полный цикл услуг для STO (Security Token Offerings), майнинговых операций, трейдинга, венчурного капитала и других сфер.

"Мы планируем масштабировать услуги AILO для всей блокчейн-индустрии. На данный момент наша команда создает партнерскую сеть и ведет переговоры о сотрудничестве с лучшими юристами в крипторегулировании", — добавляет Афян.

Напомним, глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной. Джек Ма высказал мнение, что технологиям блокчейна или искусственного интеллекта еще только предстоит доказать свою полезность миру.

Также мы писали, что компания BlackBerry, занимающаяся разработкой ПО и производством смартфонов, выпустила платформу на основе блокчейна – данная инициатива, вероятно, является частью ее стратегии по переходу в область кибербезопасности и компьютерных вычислений. Новый продукт, согласно опубликованному пресс-релизу, предназначен для сферы здравоохранения.