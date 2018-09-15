В Верховную Раду внесен законопроект о классификации цифровых активов

Документ вводит термин "виртуальные активы", которые делятся на криптовалюты и токен-активы

В Верховную Раду Украины передан законопроект о классификации цифровых активов. Подписи под документом оставили 23 народных депутата из различных фракций. Об этом на конференции BlockchainUA в Киеве заявил нардеп Алексей Мушак.

Документ вводит термин "виртуальные активы", которые делятся на криптовалюты и токен-активы.

Криптовалюта определена в качестве "виртуального актива в форме токена, который функционирует как способ обмена или сохранения стоимости". В свою очередь, токен-актив должен "удостоверять имущественные или иные права собственника токена, которые отвечают обязанностям эмитента токена".

Ожидается, что документ может быть принят до конца года.

Кроме того, по словам Мушака, до 2024 года депутаты намерены ввести налог для физических и юридических лиц на прибыль от криптовалюты в размере 5%.

В числе прочего, предлагается снять с государства полномочия по регулированию обменных операций между различными криптовалютами, оставив за ним только контроль за переводом цифровых активов в фиат посредством криптовалютных бирж.

Напомним, ранее в сентябре заместитель финансов Украины Сергей Верланов заявил, что операции с криптовалютами должны облагаться налогом на доходы физических лиц в размере 19,5%.

Как сообщалось, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать.