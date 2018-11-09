В восьми городах США появились виртуальные памятники основателю Bitcoin

За девять месяцев существования проекта в системе появились 11 городов США, Швейцарии и Украины, доступные через мобильное приложение.

Разработчики дополненной реальности из компании Satoshi Nakamoto Republic создали восемь виртуальных памятников основателю биткоина Сатоши Накамото. Об этом журналу ForkLog сообщили представители проекта.

Этой осенью монументы появились в Кембридже, Маунтин-Вью, Нью-Йорке, Купертино, Стэнфорде, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Майами.

Основатели проекта Satoshi Nakamoto Republic поставили перед собой цель заложить в дополненную реальность города по всему миру и объединить их в единую Виртуальную Республику.

За девять месяцев существования проекта в системе появились 11 городов США, Швейцарии и Украины, доступные через мобильное приложение.

В конце этого года Satoshi Nakamoto Republic запустят платформу по продаже виртуальной земли и установке виртуальных объектов с помощью QR-кодов и геолокации. Для создания объекта потребуется участок площадью не менее 100 квадратных метров. В качестве доказательства сделки будут выпускаться сертификаты, помещенные в блокчейн.

Напомним, 18-летний парень угрожал взорвать аэропорт Майами из-за потерянных инвестиций в биткоин.

Ранее мы писали, что северокорейские хакеры украли 571 млн долларов в криптовалютах. В будущем число подобных инцидентов, вероятно, будет только расти.