В восьми городах США появились виртуальные памятники основателю Bitcoin

Сегодня, 23:49

За девять месяцев существования проекта в системе появились 11 городов США, Швейцарии и Украины, доступные через мобильное приложение.

Сатоши Накамото в Киеве. Фото: Bitcoin News
Сатоши Накамото в Киеве. Фото: Bitcoin News

Разработчики дополненной реальности из компании Satoshi Nakamoto Republic создали восемь виртуальных памятников основателю биткоина Сатоши Накамото. Об этом журналу ForkLog сообщили представители проекта.

Этой осенью монументы появились в Кембридже, Маунтин-Вью, Нью-Йорке, Купертино, Стэнфорде, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Майами.

Основатели проекта Satoshi Nakamoto Republic поставили перед собой цель заложить в дополненную реальность города по всему миру и объединить их в единую Виртуальную Республику.

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За девять месяцев существования проекта в системе появились 11 городов США, Швейцарии и Украины, доступные через мобильное приложение.

В конце этого года Satoshi Nakamoto Republic запустят платформу по продаже виртуальной земли и установке виртуальных объектов с помощью QR-кодов и геолокации. Для создания объекта потребуется участок площадью не менее 100 квадратных метров. В качестве доказательства сделки будут выпускаться сертификаты, помещенные в блокчейн.

Напомним, 18-летний парень угрожал взорвать аэропорт Майами из-за потерянных инвестиций в биткоин.

Ранее мы писали, что северокорейские хакеры украли 571 млн долларов в криптовалютах. В будущем число подобных инцидентов, вероятно, будет только расти.
Bitcoin, блокчейн, Сатоши Накамото

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