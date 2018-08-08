Владелец миллиардного счета Ripple продал еще 10 млн токенов XRP

В общей сложности с марта по апрель владельцем этого аккаунта было продано 100 млн XRP, еще 30 млн было ликвидировано на минимумах в апреле

Владелец счета, на котором с ноября 2015 года хранился 1,08 млрд токенов сети Ripple, ликвидировал очередные 10 млн XRP на общую сумму около 5 млн долларов. Такие данные привел пользователь форума XRPChat под ником corak, который следит за динамикой этого счета с начала 2018 года, сообщает Trustnodes.

В общей сложности с марта по апрель владельцем этого аккаунта было продано 100 млн XRP, еще 30 млн было ликвидировано на минимумах в апреле.

"XRP перемещаются по несколько миллионов за раз на счета на биржах Bitstamp и Bitfinex", — отметил corak.

Некоторые пользователи предполагают, что владельцем счета может быть основатель Ripple Джед Маккалеб, покинувший компанию в 2013 году. Однако по соглашению с компанией он имеет право ликвидировать свои активы лишь постепенно, в то время как владелец указанного счета за первый квартал 2018 года продал около полумиллиарда XRP на общую сумму в $250 млн.

Как бы то ни было, именно продажа дополнительных 10 млн XRP, скорее всего, и стала причиной снижения курса XRP в течение последних суток на 4% при умеренном росте биткоина и многих других криптовалют.

Напомним, согласно отчету Ripple, в июле продажи XRP упали на 54% по сравнению с первым кварталом этого года, однако клиентская база компании продолжила расти

Как сообщалось, курс Bitcoin пошел в гору после обвала.

Напомним, миллиардер инвестировал в украинский блокчейн-стартап Distributed Lab.

Как сообщалось, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.