Власти Дубая внедрили блокчейн в государственную платежную систему

Сегодня, 01:30

Задачи новой блокчейн-системы — создать прозрачность в финансовых делах ведомств и сократить время на проведение транзакций

Фото: twitter.com/SmartDubai
Фото: twitter.com/SmartDubai

Департамент финансов Дубая совместно с технологической компанией Smart Dubai Office запустил платежную блокчейн-систему.

Сервис под названием "Согласование платежей и оплаты" будет обслуживать государственные ведомства Дубая, в частности, департамент полиции, управление дорог и транспорта, управление здравоохранения и другие.

Задачи новой блокчейн-системы — создать прозрачность в финансовых делах ведомств и сократить время на проведение транзакций.

Первыми платежный сервис протестировали управление электроэнергетики и водных ресурсов, а также управление по вопросам знаний и развития человека. Их общее количество тестовых транзакций составило 5 млн.

Разработки Smart Dubai Office были отмечены высокой наградой на конференции Smart Cities Expo в Барселоне, вследствие чего правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение о начале совместных работ.

Ранее мы писали, что крупнейший банк Таиланда Kasikornbank начал пользоваться блокчейн-платформой Visa для международных платежей. Платформа Visa B2B Connect предлагает не только скорость и безопасность, но и повышенную прозрачность транзакционных процессов, касающихся активов, займов и депозитов.

Напомним, LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна. При помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов.

Как сообщалось, IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов. В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.
Дубай, платежная система, блокчейн

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