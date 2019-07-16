Власти США серьезно обеспокоены криптовалютой Facebook

Министерство финансов США выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег

Фото: Pixabay

Власти Соединенных Штатов Америки выражают очень серьезную обеспокоенность в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Министерство финансов выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма, — подчеркнул руководитель ведомства. — Это действительно проблема национальной безопасности. Мы не позволим поставщикам цифровых услуг укрываться в тени".

По словам Мнучина, американские власти "будут требовать от организаций, которые совершают операции с Bitcoin, Libra или любой другой криптовалютой, придерживаться самых высоких стандартов".

Говоря о криптовалюте Facebook, Мнучин отметил: "Она меня не устраивает. Им и другим предстоит проделать много работы, прежде чем криптовалюты будут нас устраивать".

Министр подчеркнул, что власти предупредили Facebook о необходимости принятия тех же мер защиты от такой преступной деятельности, как отмывание денег, какие принимают традиционные финансовые институты.

Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook уже засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

Кроме того, ситуация с Libra уже привлекла к себе внимание в Вашингтоне. Председатель комитета по финансовым услугам Белого дома Максин Уотерс быстро назначил слушания для изучения этого вопроса и велел Facebook прекратить разработку проекта, пока не будут получены ответы на многие вопросы.

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