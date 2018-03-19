Во Франции придумали обогреватель для майнинга

Французская компания Qarnot решила превратить в достоинство недостаток всех майнеров – сильный нагрев. Так создали майнер, который очень похож на домашний радиатор, сообщает Hash Telegraph.

"Тепловая мощность QC-1 генерируется двумя графическими картами. Нагревая помещение, вы создаете деньги. Наблюдать за генерацией монет можно в реальном времени, используя специальное мобильное приложение", — сообщает производитель.

Настенный радиатор укомплектован двумя процессорами AMD Nitro и Radeon RX580, создающими мощность 60 MH/s. По умолчанию обогреватель майнит Ethereum, но его можно перенастроить и поддерживать другие криптовалютные сети.

Создатели QC-1 уверяют, что в месяц аппарат способен майнить криптовалюты на $120. Радиатор стоит 2 900 евро ($3 590). Таким образом для того, чтобы покупка окупилась за счет Ethereum по нынешнему курсу, обогреватель нужно не выключать в течение пяти лет.

Кроме майнеров в QC1 встроен также обычный радиатор, на случай если тепла от видеокарт будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что майнинг биткоина может использовать всю электроэнергию в мире. Цифровая "добыча" крипитовалют угрожает энергетической безопасности, риски могут достигнуть пика уже к 2020 году.

Кроме проблем с электроэнергией, из-за популярности майнинга пострадали и любители компьютерный игр. Так, по всему миру, включая Украину, из-за майнинга возник дефицит видеокарт.

Как известно, майнинг – это "добыча" криптовалют участниками системы. Она основана на использовании вычислительной мощности графического процессора (GPU) видеокарты. Суть заработка заключается в том, что компьютер участника решает математические задачи параллельно с другими. Кто сделает это первым – получает награду. И чем мощнее у участника вычислительная система для майнинга, тем больше криптовалюту он "добывает".