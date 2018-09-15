Во Франции создали законодательную базу для ICO

Она поможет привлечь новаторов со всего мира

Парламент Франции на законодательном уровне утвердил правила для проведения первичных предложений монет (ICO). Об этом в своем Twitter сообщил министр финансов страны Бруно ле Мэр.

"Законодательная база для ICO создана. Она поможет привлечь новаторов со всего мира", – написал он.

Согласно документу, для проведения ICO во Франции компания должна получить разрешение от Управления по финансовым рынкам Франции (AMF). Эмитенты токенов по требованию AMF предоставляют необходимую информацию, которая будет гарантировать осведомленность покупателей о решениях организаторов краудсейла. Особое внимание будет уделено критериям защиты инвесторов.

Отметим, что принятый нормативно-правовой акт является частью более широкой программы президента страны Эммануэля Макрона по стимулированию роста и трансформации бизнеса.

Напомним, японский гигант GMO запустил биткоин-биржу для торговли в режиме реального времени. На данный момент площадка поддерживает только биткоин.

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