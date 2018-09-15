Во Франции создали законодательную базу для ICO

Сегодня, 06:12

Она поможет привлечь новаторов со всего мира

Фото: CryptoCartel
Фото: CryptoCartel

Парламент Франции на законодательном уровне утвердил правила для проведения первичных предложений монет (ICO). Об этом в своем Twitter сообщил министр финансов страны Бруно ле Мэр.

5_56

"Законодательная база для ICO создана. Она поможет привлечь новаторов со всего мира", – написал он.

Согласно документу, для проведения ICO во Франции компания должна получить разрешение от Управления по финансовым рынкам Франции (AMF). Эмитенты токенов по требованию AMF предоставляют необходимую информацию, которая будет гарантировать осведомленность покупателей о решениях организаторов краудсейла. Особое внимание будет уделено критериям защиты инвесторов.

Отметим, что принятый нормативно-правовой акт является частью более широкой программы президента страны Эммануэля Макрона по стимулированию роста и трансформации бизнеса.

Напомним, японский гигант GMO запустил биткоин-биржу для торговли в режиме реального времени. На данный момент площадка поддерживает только биткоин.

Также мы писали, что крупнейший банковский конгломерат США разработал новый механизм для инвестирования в биткоин. Криптовалюты будут храниться у отдельного кастодиана.

Как мы сообщали ранеев Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.
криптовалюта, ICO

Вы сейчас просматриваете новость "Во Франции создали законодательную базу для ICO". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения

13 Сентября, 07:58

Лубин считает, что взрывной рост 2017 года связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались "чрезмерно воодушевлены этим" 

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

В Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций

13 Сентября, 06:16

NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Почти половина ICO провалились, а 40 процентов собрали более 1 млн долларов - исследование

12 Сентября, 08:20

890 компаний, проводивших первичное предложение монет, не получили финансирования вообще

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Мошенничество с криптовалютой: суд США приравнял ICO к ценным бумагам

12 Сентября, 06:38

Судья постановил, что ICO подпадают под требования законов о ценных бумагах в контексте уголовного права
Загрузка...