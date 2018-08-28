"Волк с Уолл-стрит": розничным биткоин-инвесторам промыли мозги

Джордан Белфорт убежден, что в ближайшем будущем они могут многое потерять

Глава уже несуществующей брокерской фирмы Stratton Oakmont Джордан Белфорт, прообраз которого был взят за основу для главного героя культового фильма "Волк с Уолл-Стрит", убежден, что розничным криптовалютным инвесторам "промыли мозги" и в ближайшем будущем они могут многое потерять.

"Я был мошенником. Я довел мошенничество до уровня искусства, это именно то, что сейчас происходит с биткоином. Все это так глупо, у этих деток промыты мозги", — подчеркнул он в интервью CNBC.

Стоит отметить, что в 1999 году Белфорта действительно признали виновным в манипуляциях на рынке ценных бумаг. Он убежден, что эра интернета позволяет одурачивать людей еще проще, чем в те года, когда ему необходима была "армия", которая по телефону предлагала множеству людей купить бесперспективные акции.

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"Все это исчезнет подобно миражу. Многие честные люди пострадают", — добавил он.

Белфорт также поставил под сомнение безопасность сети биткоина, способность цифровых валют заменить центробанки и то, что правительства вообще позволят анонимные деньги.

"Волк с Уолл-стрит" спрогнозировал крах всего рынка в течение следующего года.

Напомним, Джорджан Белфорт критикует криптовалюты не в первый раз. Ранее он назвал биткоин мошенничеством, а ICO — величайшей аферой в истории.

Как мы писали, сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к блокчейн-стартапу Equi. По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании.

Ранее сообщалось, президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.