Всемирный банк готовится провести расчет по 73-миллионной облигации на блокчейне

Этот случай эмиссии будет первым подобным экспериментом с привлечением публичного капитала

Всемирный банк готовится в этом месяце провести расчет по своей первой блокчейн-облигации на $73 млн.

Австралийский Commonwealth Bank, выбранный Всемирным банком на роль единственного эмитента в начале августа, сообщил, что передача облигации будет осуществлена 28 августа, пишет Reuters.

Двухлетняя облигация Bondi со ставкой 2,2% – это первый шаг Всемирного банка к применению блокчейна в качестве вспомогательного механизма для автоматизации процесса эмиссии с несколькими участниками.

Платформа, которая будет использоваться для выпуска облигаций, разрабатывается собственной блокчейн-лабораторией Commonwealth Bank, рассчитывающей задействовать распределенный реестр в целях повышения эффективности процесса передачи облигаций между покупателями, продавцами и банками.

В своем сообщении Commonwealth Bank также отметил, что этот случай эмиссии будет первым подобным экспериментом с привлечением публичного капитала, в то время как другие похожие проекты работают в закрытых условиях.

Сделка будет осуществлена в рамках более масштабной программы Всемирного банка по решению проблем бедности и стабильности мировых рынков, в ходе которой ежегодно осуществляется продажа облигаций на $50-60 млрд.

Напомним, Union Bank AG первым в мире выпустит собственные security-токены и стабильную монету.

Ранее банк Wells Fargo & Co., один из крупнейших в США, запретил клиентам использовать выданные им кредитные карты для покупки биткойнов и других криптовалюта.

Также мы писали, что Всемирный банк и CBA выпустят первые в мире блокчейн-облигации.