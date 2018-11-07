Второй крупнейшей криптовалютой снова стал XRP

Разработанная американским финтех-стартапом Ripple криптовалюта XRP снова демонстрирует выдающуюся динамику на фоне прочих цифровых активов в этот вторник – за последние сутки её курс поднялся на 18%, что позволило ей сместить Ethereum на третью строчку в списке крупнейших криптовалют, хотя разрыв между ними в момент публикации остаётся довольно узким.

Большая часть торгов XRP в настоящее время происходит в Японии и Южной Корее, а именно на биржах Bitbank и Upbit, на каждой из которых криптовалюта торгуется против национальной фиатной валюты. На третьем месте находится биржа Binance с парой XRP/BTC и 9% в общем объёме торгов. "FOMO по поводу XRP настолько сильно, что я даже не могу зайти на Binance", – пишут в шутку пользователи Twitter.

Очевидного катализатора такого поведения рынка в настоящее время нет, а заявления в сети остаются на уровне версий и спекуляций. Так, в качестве одной из причин роста XRP называют намерение платежной компании SendFriend, поддерживаемой Mastercard и медиа-лабораторией Массачусетского технологического института, интегрировать разработанное Ripple решение xRapid. Справедливости ради стоит заметить, что XRP действительно используется в xRapid, однако оригинальная новость появилась несколько раньше последнего пампа.

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Кроме того, платежная система Wirex, поддерживающая несколько криптовалют, в том числе XRP, недавно подтвердила, что работает над интеграцией своих инструментов в Apple Pay, что, по мнению некоторых, также могло сыграть роль катализатора.

Напомним, что XRP недавно уже выходил на вторую позицию в списке крупнейших криптовалют. Это произошло в середине сентября, когда за сутки ее курс поднялся больше чем в 2 раза.