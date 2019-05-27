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Yahoo запустит собственную криптобиржу

27 мая, 22:25

На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum

Yahoo! Фото: из открытых источников.
Yahoo! Фото: из открытых источников..

Корпорация Yahoo запустит собственную криптовалютную биржу уже 30 мая. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на Twitter торговой площадки.

На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum. Помимо этого, пользователям будет доступен маржинальный трейдинг такими активами, как Litecoin, XRP и Bitcoin Cash.

Напомним, Yahoo Japan еще в прошлом году приобрела 40% акций токийской биржи BitARG, на основе которой и планирует запуск собственной торговой площадки. Сообщалось, что сумма сделки составила около 2 млрд иен (более $18 млн).

Кроме Yahoo, свои собственные криптовалютные торговые платформы запускают и другие японские корпорации. Так, ритейл-гигант Rakuten, владеющий мессенджером Viber, в апреленачал регистрацию потенциальных пользователей своей криптобиржи, запуск который намечен на июнь.

Напомним, курс биткоина взлетел до максимума за год. Эксперты объяснили, почему криптовалюта подорожала.

Также мы писали, что биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств. На фоне этой новости резко начал расти курс Binance Coin.

Ранее мы писали, что криптовалютные биржи массово отказываются от Bitcoin SV. Курс и капитализация альткоина уже заметно снизились.

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Тег yahoo, криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin

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