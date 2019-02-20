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Южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы

Сегодня, 04:10

Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c84/8fd/5c6c848fd6905.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c84/8fd/5c6c848fd6905.png Криптовалюта Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.

Власти Сеула до 2022 года инвестируют 1,2 триллиона южнокорейских вон ($1.07 млрд) в финтех-стартапы, работающие с технологией распределенного реестра. Об этом пишет CoinDesk.

На развитие новых технологий средства будут выделяться через созданный в прошлом году местными властями Фонда развития инноваций. Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.

В первой половине текущего года на эти цели Фонд выделит 13.25 млрд вон ($11.75 млн) и 8.4 млрд вон ($7.45 млн) — во второй половине 2019. По мнению корейских властей, блокчейн — революционная технология и неотъемлемый компонент Четвертой промышленной революции.

Также чиновники отметили, что средний объем инвестиций в расчете на один стартап на ранней стадии развития в Южной Корее почти в семь раз ниже чем, например, в Кремниевой долине.

Напомним, осенью прошлого года власти Сеула представили пятилетний план развития блокчейн-индустрии.

Ранее мы писали, что Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап. Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.

Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

Также сообщалось, что WordPress запустит платформу для новостных сайтов с инструментами на базе технологии блокчейн. Проект получил $2,4 млн инвестиций от нескольких крупных компаний.

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Тег стартап, блокчейн

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