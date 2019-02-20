Южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы
Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.
Власти Сеула до 2022 года инвестируют 1,2 триллиона южнокорейских вон ($1.07 млрд) в финтех-стартапы, работающие с технологией распределенного реестра. Об этом пишет CoinDesk.
На развитие новых технологий средства будут выделяться через созданный в прошлом году местными властями Фонда развития инноваций. Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.
В первой половине текущего года на эти цели Фонд выделит 13.25 млрд вон ($11.75 млн) и 8.4 млрд вон ($7.45 млн) — во второй половине 2019. По мнению корейских властей, блокчейн — революционная технология и неотъемлемый компонент Четвертой промышленной революции.
Также чиновники отметили, что средний объем инвестиций в расчете на один стартап на ранней стадии развития в Южной Корее почти в семь раз ниже чем, например, в Кремниевой долине.
Напомним, осенью прошлого года власти Сеула представили пятилетний план развития блокчейн-индустрии.
Ранее мы писали, что Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап. Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.
Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".
Также сообщалось, что WordPress запустит платформу для новостных сайтов с инструментами на базе технологии блокчейн. Проект получил $2,4 млн инвестиций от нескольких крупных компаний.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
IBM задействует блокчейн для борьбы с засухой
Датчики IoT будут отправлять данные о заборах воды на орбитальные спутники и хранить точную информацию в облачном блокчейне IBM
Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап
Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне