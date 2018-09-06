За ночь резко обвалились курсы Bitcoin и Ethereum

Сегодня, 09:28

Криптовалюты в течение суток потеряли 13-22% стоимости

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс Bitcoin, который лишь неделю назад закрепился на отметке 7000 долларов, обрушился ниже 6500 долларов. Об этом сегодня, 6 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

За сутки биткоин рухнул на 12,8%.

По состоянию на 9:15 по киевскому времени, курс биткоина составил 6391 доллар. Ночью стоимость Bitcoin проседала до 6279 долларов – минимального значения за несколько недель.

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации обесценились еще больше. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 20,89% и находится на отметке в 224,8 доллара.

Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 14,45% и торгуется на уровне 0,283 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 20,96%, до 496,88 долларов.

Криптовалюта EOS потеряла в цене 22,69%, и теперь стоит по 5,02 доллара за "коин". В середине августа по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar.

Капитализация рынка составляет 201 млрд долларов, еще на прошлой неделе этот показатель был на 30 млрд долларов выше. На долю биткоина приходится 54,9% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

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Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, вживленные под кожу в качестве чипов:
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