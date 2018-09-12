Знаменитый футбольный клуб выпустит собственную криптовалюту

Новая цифровая монета позволит фанам клуба участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные "эксклюзивные награды"

Знаменитый французский футбольный клуб Paris Saint-Germain ("Пари Сен-Жермен") в партнерстве с платформой Socios.com выпустит собственную криптовалюту, сообщает Finextra.

Как отмечает источник, PSG ("ПСЖ") станет первым клубом, присоединившимся к базирующейся на Мальте платформе Socios.com. Последняя будет работать над организацией так называемого Fan Token Offering (FTO), целевой аудиторией которого станут фанаты "Пари Сен-Жермен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рынок криптовалютных банкоматов в ближайшие 5 лет вырастет в 10 раз – исследование



Токен клуба "ПСЖ" будет представлен на платформе Socios.com. Новая цифровая монета позволит фанам клуба участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные "эксклюзивные награды".

"Партнерство является частью более широкой стратегии клуба по интеграции технологии блокчейн. Последняя позволит улучшить взаимосвязи с фанатами и повысить эффективность бизнес-процессов", — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, в Евросоюзе хотят ввести стандарт для ICO. По мнению эксперта, ICO дает возможность компаниям привлекать средства от широкого круга инвесторов, а также позволяет избежать многих затрат на посредников.

Также сообщалось, резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET).Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.