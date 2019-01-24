Золото может стать хорошим индикатором цены биткоина – аналитик

С конца ноября биткоин и золото движутся в противоположных направлениях

Фото: Pixabay

Золото может стать хорошим индикатором цены биткоина – аналитик //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/920/54e/5c492054e1d19.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/920/54e/5c492054e1d19.jpg 2019-01-24T07:27:00+02:00 Криптовалюта С конца ноября биткоин и золото движутся в противоположных направлениях

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, явно отрицательная корреляция между золотом и биткоином может послужить своего рода индикатором для трейдеров.

Так, 13 ноября цена золота начала сильное восходящее движение от уровня $1196. К 4 января, возможно, благодаря слабеющему доллару США, ценный металл достиг отметки $1300.

В течение последних двух месяцев курс доллара немного снизился по отношению к другим мировым валютам. Произошло это на фоне ожиданий снижения Федрезервом процентной ставки.

Биткоин, однако, нисколько не укрепился на фоне слабеющего доллара. Напротив, первая криптовалюта продолжила медвежий тренд. 14 ноября BTC и вовсе обвалил многострадальный уровень $6000, который долгое время служил прочной поддержкой.

Весьма примечательно, что на этом фоне тройская унция уверенно начала расти от уровня $1200.

Все это указывает на явно выраженную обратную корреляцию между благородным металлом и "цифровым золотом". По словам Годбоула, текущее значение 90-дневного коэффициента корреляции между этими двумя активами составляет -0.593.

Графики биткоина и золота, а также показатель корреляции

Как видно на графиках выше, с конца ноября биткоин и золото движутся в противоположных направлениях. В течение семи недель, до 4 января, золото выросло на 8,33%. За это же время биткоин подешевел примерно наполовину.

После этого золото стабилизировалось у отметки $1300, а биткоин — в районе $3500. Аналитик не исключает, что BTC может начать сильное восходящее движение, когда цена золота упадет.

Напомним, ООН назвала криптовалюты новым рубежом в мире финансов. Также ООН совместно с World Identity Network изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми.

Также мы писали, что эксперт дал прогноз по взлету цены биткоина. Согласно расчетам Galaxy, текущий медвежий рынок уже почти закончился.

Ранее сообщалось, что рынок криптовалют продолжает свое нисходящее движениена фоне неблагоприятных новостей. Bitcoin вчера по состоянию на 11:00 по киевскому времени за сутки подешевел на 1,95% – до 3516 долларов, при капитализации 62,3 млрд долларов.

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