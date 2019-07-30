Аферисты открыли охоту на отпускников: как не снять несуществующее жилье 2019-07-30T08:13:00+03:00 Недвижимость Мошенники размещают объявления в сети, а после получения задатка бесследно исчезают

Сезон отпусков – в самом разгаре. Украинцы едут отдыхать за границу, и ранее новости "Сегодня" советовали, как сэкономить в других странах. Также стоит быть бдительными и на родине - в Украине активизировались и мошенники. Они "охотятся" на желающих снять жилье возле моря или в горах. В итоге люди платят за аренду, а псевдособственники жилья исчезают.

Киевлянку Валентину Агееву, которая планировала отдых на юге, привлекло объявление об аренде квартиры в Одессы – буквально в нескольких метрах от моря и по более низкой стоимости, чем у десятка других объявлений.

"Я сразу же позвонила этому человеку. Но он сказал: так как сейчас сезон и очень много претендентов, вы, пожалуйста, забронируйте и заплатите часть суммы раньше. Это чуть больше 100 долларов", – рассказывает Валентина.

Но уже через несколько дней это объявление пропало с сайта. Собственник вместе с деньгами тоже исчез, его телефон отключен.

Специалисты предупреждают, что в сезон отпусков мошенники успевают по несколько раз в сутки сдать чужие квартиры и дома. Первое, что должно насторожить – задаток незнакомцу. Поэтому жилье советуют искать не специализированных сайтах.

"Ониработают с агентствами и агентами, личность которых проходит верификацию. Не может сдаваться квартира посуточно на сайте, где продается все, начиная от стульев и заканчивая машинами", – говорит руководительница риелторской компании Юлия Смирнова.

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Чтобы не снять такое подложное жилье, информацию из объявления нужно тщательно проверить. И только настоящий собственник сможет предоставить большую часть данных. Эксперты по недвижимости советуют во время договора с арендодателем попросить его предоставить копии документов на квартиру и как можно больше фотографий самого жилья.

Опытная путешественница Ольга Абраменко, которая посетила уже 11 стран, также рекомендует обращать внимание на отзывы других отдыхающих на сайтах бронирования. Такие отзывы свидетельствуют, что предложенное жилье, действительно, существует.

"Они правдоподобны, поскольку отзыв можно оставить после оплаты, после того, как вы выехали с места проживания", – говорит Ольга.

Нелишним также будет "пробить" номер телефона собственника квартиры через поисковые системы в интернете. Возможно, кто-то из туристов уже оставлял жалобы на него.

Новости "Сегодня" также сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а также выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей.

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