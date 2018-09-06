Аналитики рассказали, за сколько можно снять жилье около КПИ

Однушку можно найти в среднем за 8 тыс. грн, а комнату – за 3 тыс.

Во время вступительной кампании 2018 г. более 146 тыс. абитуриентов подали около 915 тыс. вступительных заявлений в различные украинские вузы. Так, лидерами по количеству поданных документов в Киеве стали такие учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 37,9 тыс. заявлений;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33,2 тыс. заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 28,1 тыс. заявлений;

Национальный авиационный университет – 23,9 тыс. заявлений;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана ­– 17,4 тыс. заявлений.

Так как эти вузы стали самыми популярными в Киеве, мы решили разобраться, во сколько же обойдется жилье около этих учебных заведений, можно ли попасть в университетское общежитие или лучше поискать варианты съема частной жилплощади.

Например, Киевский политехнический институт разместился около одноименной станции метро на красной ветке. На территории университете есть 20 общежитий, которые вмещают в себя больше 13 тыс. студентов. Здесь можно поселиться как в одноместную комнату, так и в четырехместную, но от этого будет зависеть оплата. К тому же студенты КПИ должны платить не только за койко-место, но и за коммунальные услуги. Если жить в комнате вчетвером, одному человеку придется за все платить 569 грн в месяц, в двухместном эта цена вырастет до 994 грн, а в одноместном – до 1844 грн.

Но вот снять комнату или квартиру здесь порядком дешевле, чем около КНУ. Однушку можно найти в районе в среднем за 8 тыс. грн, а комнату – за 3 тыс.

"Комнату возле КПИ несложно найти за 3 000 грн. Наиболее бюджетная однушка, которую предлагают сейчас на OLX в этом районе — 6 500 грн. А самые распространенные цены на однокомнатные для кпишников сдаются за 8 000 – 9 000 грн", – говорят аналитики OLX.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.

Более подробно о том, во сколько обойдется аренда жилья около киевских вузов, читайте в материале сайта "Сегодня": Квартирный вопрос для студентов: во сколько обойдется аренда жилья возле главных вузов Киева