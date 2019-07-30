В столице однушку можно снять за 5 тысячь гривен, а львовскую — за всего 3 тысячи

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Аренда квартир в Украине: недвижимость вот-вот начнет дорожать Христина Коновалова , Мария Пирогова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80.jpg 2019-07-30T07:00:00+03:00 Недвижимость В столице однушку можно снять за 5 тысячь гривен, а львовскую — за всего 3 тысячи

Украинцы начинают подыскивать жилье на осень. Студенты присматривают альтернативу общежитиям, молодые пары — семейные гнездышки. "Сегодня" выяснили, почем можно снять однокомнатную квартиру в украинских городах, а заодно узнали у экспертов, стоит ли опасаться подорожания.

Почем съем

По словам аналитика по недвижимости Сергея Костецкого, в стране наибольшим спросом пользуются однушки от 4 до 8 тыс. грн.

"В столице — это ценовой диапазон в 6—8 тыс. грн", — говорит эксперт.

Это подтверждают и сайты недвижимости. При этом на цену больше всего влияют расположение жилья и ремонт. В центре Киева удастся снять однушку за 10—12 тыс. грн в месяц, но "убитую" и без мебели. Приемлемого вида квартира с техникой будет стоить уже около 15 тыс. грн, а элитная — и вовсе 25 тыс. грн и выше. Экономнее снимать однушки на окраинах: там еще сдают опрятные квартиры за 5—7 тыс. Похожие цены нынче и у моря. В Одессе цены на аренду жилья в спальных районах стартуют от 5 тыс. грн, а в приморских — от 12 тыс. грн. Но здесь можно найти и варианты подешевле: "совковую" квартиру в пригороде удастся снять даже за 2—3 тыс. грн. Лояльнее всего к съемщикам западные города. Во Львове недалеко от центра можно найти однушку с неплохим ремонтом всего за 5 тыс. грн, а если терпимо относиться к "совку" — то и за 3 тыс. грн. Квартира с дизайнерским ремонтом в центре будет стоить около 16 тыс. грн в месяц. В Харькове цены тоже не слишком кусаются. Здесь аренда однушки со старым ремонтом в спальных районах обходится в 3—4 тыс., оформление поновее будет стоить уже тысяч 5—6. За квартиру без техники в центре возьмут 8 тыс. грн, а с хорошим ремонтом — 12 тыс.

Прогнозы экспертов

В прогнозах эксперты расходятся. Сергей Костецкий говорит, что осенью квартиру может получиться снять дешевле, чем сейчас.

"Сегодня ситуация стабильна, доллар не растет, конкуренция между арендодателями высокая и даже есть незначительные снижения стоимости. Поэтому цена аренды к осени, скорее всего, останется на том же уровне или даже немного упадет", — утверждает аналитик.

А вот глава Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин считает наоборот — стоит ожидать небольшого подорожания:

"Аренда чуть повысится — до 10%. Осенью в связи с началом учебного года неизменно повышается спрос на жилье, а арендодатели на это реагируют".

С этим согласен и столичный риелтор Максим Ермоленко, но прогнозирует рост на 20%.

"Возможные кадровые ротации из регионов в столицу и бизнес-активизация могут создать дополнительный спрос на арендуемое жилье для специалистов", — поясняет он.

Купить квартиру стало дороже на 6—12%

Стоимость покупки жилья в стране выросла. По данным Госстата, в среднем цены на квартиры первички за последние полгода поднялись на 6%, а на вторичке — на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Многие эксперты утверждают, что на этом рост цен успокоится.

"Если говорить о первичке, то там стоимость всегда понемногу поднимается из-за подорожания энергоресурсов, но до конца года, если ничего не произойдет, вырастет максимум на 5%, не больше", — считает Сергей Костецкий.

Он добавляет, что ситуация на вторичном рынке и вовсе останется на том же уровне, что и сейчас.

"Здесь все стабильнее, поскольку этот рынок всегда долларовый. До осени же никаких колебаний цен на вторичке не предвидится", — говорит эксперт. Риелтор Максим Ермоленко иного мнения.

Он отмечает, что сегодня на покупку есть спрос, а потому, по его оценкам, продажа недвижимости вырастет осенью на 12—17%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги. В Киеве и Ровно десятки нанимателей столкнулись с мошенниками, которые вспомнили старую аферу.

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