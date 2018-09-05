Аренда квартиры возле КНУ обойдется в 10-12 тыс. грн – аналитики

Во время вступительной кампании 2018 г. более 146 тыс. абитуриентов подали около 915 тыс. вступительных заявлений в различные украинские вузы. Так, лидерами по количеству поданных документов в Киеве стали такие учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 37,9 тыс. заявлений;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33,2 тыс. заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 28,1 тыс. заявлений;

Национальный авиационный университет – 23,9 тыс. заявлений;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана ­– 17,4 тыс. заявлений.

Так как эти вузы стали самыми популярными в Киеве, мы решили разобраться, во сколько же обойдется жилье около этих учебных заведений, можно ли попасть в университетское общежитие или лучше поискать варианты съема частной жилплощади.

Традиционно, наибольшей популярностью среди студентов пользуются однокомнатные квартиры недалеко от вузов, хоть это и получается дороже, чем жить в отдаленных районах Киева. Также студенты охотно снимают только комнаты, планируя жить вместе с хозяевами квартиры, но таких предложений на рынке немного.

Главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко разместился в центре столицы возле станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота". У вуза больше 15 корпусов, которые расположены по всему Киеву, начиная от Голосеевки и заканчивая Дорогожичами.

Так, согласно официальной информации, которая предоставлена на сайте КНУ, у них насчитывается 20 общежитий, как блочного (душ и санузел на две-три комнаты), так и коридорного типа, которые вмещают больше 8 тыс. студентов. Минимальная цена за одно койко-место в общагах этого университета составляет 473 грн, а максимальная – 530 грн.

Если жить в общежитии неохота, можно подыскать квартиру или комнату. Рядом с главным корпусом КНУ находится также Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова и Национальный университет пищевых технологий. Все это недалеко от самого центра города, поэтому жилье здесь обойдется в приличную сумму. Аналитики OLX отмечают, что оптимальнее всего выбрать жилье на станции метро Университет.

"На площадках есть возможность снять скромную комнату в 6-10 минутах ходьбы от 2 100 грн. Хотя бюджетные варианты все же являются исключением из правила. Скромные комнаты на Университете сдают за 3 200 грн. Однушку же можно найти и за 9 000 грн. Хотя средняя цена в этом районе все-таки выше – 12 000 грн", ­– отмечают в OLX

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.

Более подробно о том, во сколько обойдется аренда жилья около киевских вузов, читайте в материале сайта "Сегодня": Квартирный вопрос для студентов: во сколько обойдется аренда жилья возле главных вузов Киева