Аренда жилья: как изменятся цены через месяц

Съемное жилье по окончании отопительного сезона может снова подскочить в цене, отмечают эксперты

В Украине снова дорожает аренда жилья, и традиционно среди "лидеров" подорожания – столица и курортные регионы. Среди популярных – однокомнатные квартиры и бюджетные варианты. Сколько теперь придется отдавать за съемное жилье и как сбить цену – узнавали журналисты "Сегодня".

Анастасия Шульга приехала в столицу на учебу и за 5 лет успела сменить 4 квартиры. Сейчас она снимает комнату и живет вместе с хозяйкой. Говорит, что арендовать отдельную, хотя бы и однокомнатную квартиру для нее слишком дорого, ведь придется отдавать по меньшей мере половину заработанного.

При этом жилье по окончании отопительного сезона может снова подскочить в цене в среднем на 5-6%, а то и больше. В Украине за год жилье стало дороже минимум на 20%. Среди причин в ассоциации риелторов называют повышение минимальной зарплаты.

Как отмечают аналитики рынка, будущим арендаторам не стоит рассчитывать, что можно найти жилье с новым ремонтом ниже 9-10 тысяч гривен, да еще и возле метро или автобусной остановки.

Как известно, правительство собирается поменять правила аренды жилья и вывести этот рынок из тени. В Кабинете министров готовят законопроект, где пропишут, как жильцы будут вселяться, получать прописку и каким будет механизм выселения.

Все это повлияет и на цену съема квартир, предупреждают риелторы. Отметим, следующий рост стоимости аренды состоится уже в сентябре, прогнозируют аналитики – именно тогда цены повысятся на 10-15% процентов.

Напомним, украинские города-миллионники возглавили мировой рейтинг соотношения заработной платы и цен на аренду жилья. Украинцы, проживающие в мегаполисах, отдают за квартиру почти все заработанное.