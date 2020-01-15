Аренда жилья по бартеру: как развивается новая тенденция на рынке недвижимости Украины

В обмен на проживание предлагают репетиторство, заботу о детях и огородах, и даже магию

Новая тенденция на рынке аренды жилья в Украине: вместо арендной платы предлагают бартер. Причем условия и услуги предлагают как арендаторы, так и арендодатели. Некоторые предложения – довольно неожиданные.

Арендовать квартиру без оплаты хотят все чаще. В сети мы застали забавное объявление: мужчина вместо денег предлагает в качестве бартера предоставить услуги адвоката. А правоохранители в Днепре недавно обнаружили совсем не смешные объявления: "Сдам однокомнатную квартиру красивой девушке, желательно, блондинке. В обмен на интим".

У парапсихолога Дмитрия Дульского другая идея. Вместо денег за аренду квадратов предлагает магию:

"Я бы сделал обряд, чтобы у него не было бы отбоя от клиентов. Все что касается бизнеса, обряды на финансы, ритуалы на деньги".

Анастасия готова обучать владельцев жилья иностранному языку:

"Это по-моему довольно ходовой вариант – репетиторство. Я знаю английский, немецкий".

У Владислава вообще множество вариантов:

"Если есть дети и это квартира, то можно предложить посидеть с детьми, забирать их со школы, ухаживать за ними. Можно в свободное время присматривать за огородом или хозяйством".

Главное, говорят юристы, правильно оформить документы.

"Вы должны заключить с арендатором договор о предоставлении услуг. Со своей стороны арендатор с вами заключает договор об аренде помещения", – объясняет юрист Максим Слободянин.

Однако снимать квартиру даром не получится – надо платить государству налоги. Поэтому в документах должны фигурировать хотя бы символические суммы.

При этом, в Европе аренда даром на каждом шагу. Например, в Италии некоторые отели бесплатно селят туристов в обмен на уборку или проведения мастер-класса по приготовлению национальных блюд.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как защититься от недобросовестных жильцов и правильно составить договор при аренде квартиры. Договор нужно заключать только в письменной форме, а юристы советуют обязательно указывать срок действия договора – в случае не указания срока действия договора считается что, он заключен на пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама