Аренда жилья по бартеру: как развивается новая тенденция на рынке недвижимости Украины

Новая тенденция на рынке аренды жилья в Украине: вместо арендной платы предлагают бартер. Причем условия и услуги предлагают как арендаторы, так и арендодатели. Некоторые предложения – довольно неожиданные.
Арендовать квартиру без оплаты хотят все чаще. В сети мы застали забавное объявление: мужчина вместо денег предлагает в качестве бартера предоставить услуги адвоката. А правоохранители в Днепре недавно обнаружили совсем не смешные объявления: "Сдам однокомнатную квартиру красивой девушке, желательно, блондинке. В обмен на интим".
У парапсихолога Дмитрия Дульского другая идея. Вместо денег за аренду квадратов предлагает магию:
"Я бы сделал обряд, чтобы у него не было бы отбоя от клиентов. Все что касается бизнеса, обряды на финансы, ритуалы на деньги".
Анастасия готова обучать владельцев жилья иностранному языку:
"Это по-моему довольно ходовой вариант – репетиторство. Я знаю английский, немецкий".
У Владислава вообще множество вариантов:
"Если есть дети и это квартира, то можно предложить посидеть с детьми, забирать их со школы, ухаживать за ними. Можно в свободное время присматривать за огородом или хозяйством".
Главное, говорят юристы, правильно оформить документы.
"Вы должны заключить с арендатором договор о предоставлении услуг. Со своей стороны арендатор с вами заключает договор об аренде помещения", – объясняет юрист Максим Слободянин.
Однако снимать квартиру даром не получится – надо платить государству налоги. Поэтому в документах должны фигурировать хотя бы символические суммы.
При этом, в Европе аренда даром на каждом шагу. Например, в Италии некоторые отели бесплатно селят туристов в обмен на уборку или проведения мастер-класса по приготовлению национальных блюд.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как защититься от недобросовестных жильцов и правильно составить договор при аренде квартиры. Договор нужно заключать только в письменной форме, а юристы советуют обязательно указывать срок действия договора – в случае не указания срока действия договора считается что, он заключен на пять лет.
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