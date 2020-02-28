Битва за землю: почти 500 киевлян годами не могут приватизировать свои участки

Борьба за землю. Более 400 киевлян годами не могут приватизировать свои участки в частном секторе. А тем временем на их сотках уже строятся другие люди. Почему дачникам не удается оформить документы?

"Вот там у меня был сад и двадцатилетние вишни. А вот здесь, впритык к этому забору, был построен фундамент и небольшой домик мой, который я хотел достроить", – рассказывает Максим Макоревич, житель Киева.

Пока Максим ждал переоформления прав на землю от города на дачный кооператив, на этом участке неизвестный мужчина построил дом. Максим обратился к председателю кооператива, но никаких объяснений не получил.

"Ты кто такой, я тебя не знаю, первый раз здесь тебя вижу", – ответили ему.

На председателя кооператива Раису Юрченко жалуется не только Максим. Ее выбрали еще в 2013 году, потому что обещала помочь всем приватизировать землю. Но за пять лет так ничего и не сделала.

"Меня вызвали в КГГА на земельную комисиию и сказали: "Мы не можем найти контакт с вашей главой кооператива, она не дает списки членов кооператива. И мы не можем понять, кто где находится. Нам надо отвести землю". Я смотрю, и тут захваты рейдерские", – рассказывает свою историю Сергей Иванов, еще один пострадавший.

Поэтому два года назад часть члены кооператива решили выбрать нового председателя. Им стал Михаил Тукало.

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"Мы начали с нуля, провели внутреннюю инвентаризацию. И мы из этих 500 человек увидели. Беспорядок, более десятка рейдерских захватов, земля отжата и большинство пострадавших – люди пожилого возраста", – рассказывает новый председатель.

С решением этого собрания госпожа Раиса не согласилась и обратилась в суд. Говорит, на выборах большинство не имели документов, удостоверяющих членство в кооперативе, а, следовательно, юридической силы их голос не имел.

"Они ничего не сделали, сделала я. Я прошла все согласования. Вот это все – рейдеры. Вы ничего не сделали, вы сделали суды, которые не нужны", – говорит сама Раиса Юрченко.

Дошло до Верховного суда. Он вынес вердикт – отменить решение об избрании нового председателя кооператива. Сторонники Михаила Тукало возмущены. Но на этом конфликт не исчерпан. Адвокаты обеих сторон готовятся к продолжению юридических баталий. А тем временем полтысячи дачников годами не могут приватизировать землю на своих участках.

А тем временем у Зеленского посоветовали украинцам не спешить с продажей паев. Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко, что цены на землю вырастут в самое ближайшее время после проведения земельной реформы в Украине.

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