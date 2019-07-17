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Больничные палаты в Украине оборудуют туалетами и душевыми – ГСН

17 июля, 13:52

Минрегионстрой предложил внести новые изменения в строительные нормы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине продолжают обновлять Государственные строительные нормы (ГСН). Как предлагает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, палаты в украинских больницах нужно обеспечить туалетами и душевыми, которые также будут доступными для маломобильных групп населения.

"Мы решили полностью обновить устаревшие нормы по проектированию медучреждений и один из важных вопросов – обеспеченность больничных палат туалетами и душевыми. <...> Предложение пока такое – чтобы туалет и душевая были в каждой палате. В некоторых обычных больницах и в большинстве частных есть такие палаты. Мы же хотим сделать эту норму обязательной для всех", – написал на своей странице в Facebook замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

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Он добавил, что важно также сделать новые туалеты и душевые комнаты доступными для маломобильных групп населения – людей с инвалидностью, пациентов с послеоперационным состоянием здоровья, беременных и тому подобное.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


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Тег медицина, больницы, туалеты, Парцхаладзе, душ, медучреждения, ГСН

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Источник:

Сегодня

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