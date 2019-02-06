Brexit "уронил" цены на элитное жилье в Лондоне
Грядущий выход Великобритании из ЕС давит на рынок недвижимости
Жилье в самых престижных районах Лондона подешевело почти на 5% за 2018 год. Причинами стали политический хаос, неопределенность в связи с Brexit и налоговые нововведения в Великобритании, передает Bloomberg.
По итогам последнего квартала 2018 года стоимость недвижимости в самых престижных районах Лондона упала на 1,5%. А по итогам всего года снижение составило 4,6%, пишет издание, ссылаясь на данные брокерской конторы Knight Frank. Причем упали не только цены – общие объемы сделок на рынке тоже снизились до исторического минимума.
"Во второй половине 2018 как цены, так и объемы продаж находились на нисходящей траектории", – говорится в отчете.
Так, в районе Hammersmith and Fulham цены упали на 6,6%, в Kensington and Chelsea – на 7,7%, в Westminster – на 14,9%, а в Tower Hamlets – почти на 9%. В то же время, жилье в City подорожало на 9,7%.
Отмечается, что покупателей отпугивает сценарий будущего выхода Великобритании из Евросоюза. Кроме того, цены на элитные дома Лондона пострадали от ряда налоговых реформ, из-за которых вырос налог на продажу дорогих домов – до 15% от цены.
Напомним, ранее аналитики выяснили, что из-за Brexit миллиону человек грозит крайняя нищета, более того - сильнее всего в этом плане пострадает не Великобритания.
Как известно, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.
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