Бронируем жилье на праздники: как сэкономить и где найти лучший вариант

Перед праздниками жилье нужно бронировать еще за полгода, но хороший вариант можно найти и прямо в день заезда

/ Фото: Pixabay

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До новогодних праздников осталось всего ничего, а значит, пора задуматься о том, где и как их отмечать. Сайт "Сегодня" рассказывает, как снять жилье на праздники подешевле, где его искать и когда лучше всего этим заниматься.

Где искать жилье

Сейчас существует множество площадок, на которых легко можно найти подходящий вариант — будь то отель, апартаменты или загородный дом. Правда, лучше всего пользоваться проверенными сервисами, например, такими, как Booking, Airbnb, Agoda, где можно найти варианты жилья как в Украине, так и в любой другой стране, которая вам интересна.

Если вы планируете путешествие по нашей стране, то можно воспользоваться локальными площадками для поиска — Dobovo, Olx, Doba.ua.

"Стандартными в данном случае будут поисковики Booking, Airbnb, Agoda и т.д. В Украине Dobovo, Olx, Doba.ua и т.д. На Booking я часто делаю несколько бронировок с "бесплатной отменой" и после в течение нескольких дней/недель могу следить за ценами на выбранные отели. Пару раз перебронировала один и тот же отель, потому что на него снижалась цена", ­ — советует Екатерина Бирская, директор турагенства "VividTravel"

Бирская добавляет, что можно сэкономить от 5%, если связаться с отелем напрямую и договориться о лучших условиях или скидке. На сайтах отелей часто можно заметить, что предоставляется дополнительная скидка при бронировании напрямую.

Помимо этого, можно воспользоваться услугами турагенств, который выберут и предложат вам отели. Дмитрий Власов из Grekodom Development советует приобретать пакетные туры: проживание и перелет, т.к. это получится дешевле.

"Туроператоры выкупают заранее оптом определенное количество мест в отелях, поэтому у оператора цена может быть ниже, чем у отеля напрямую. А также могут быть свободные предложения", — говорит Власов.

В том случае, если вы ищите апартаменты, квартиру или дом — оптимальнее всего будет воспользоваться сервисом Dobovo или Airbnb. Здесь стоит выбирать жилье с хорошим рейтингом и отзывами, чтобы не разочароваться по приезду.

Валерия Рожко, руководитель отдела бронирования управляющей компании Ribas Hotels Group поясняет в комментарии сайту "Сегодня", что, например, если вы внесли предоплату, а по приезду возникли какие-либо проблемы, Airbnb вернет вам деньги, т.к. хозяин отеля/апартаментов получает оплату за проживание только по факту выезда гостя.

"То же самое и с сайтом Agoda. Рекомендую мониторить сразу на нескольких сайтах, так как некоторых отелей нет на Airbnb, но они есть на Booking.com. И наоборот, за границей большинство апартаментов отсутствуют на Booking.com, но размещены на Airbnb и Agoda, т.к. эти сайты больше "заточены" на продажи апартаментов, вилл, коттеджей", — отмечает Рожко.

Она добавляет, что обязательно нужно обращать внимание на отзывы, и не только на то, что пишут, но и на их количество. Т.к. чем больше отзывов имеет объект размещения, тем больше вероятность, что вы найдете его по приезду.

"Не доверяйте отелям с небольшим количеством фото (до пяти), либо слишком отфотошопленным снимкам. Помните, в жизни все яркие цвета будут смотреться бледнее, а все "огромные" комнаты — меньше. Если вы бронируете отель не за границей, а в Украине, лучше бронировать напрямую через официальный сайт, либо по телефону. Так вы сможете получить максимум ответов на вопросы, попросить скидочку и составить примерное впечатление об отеле", — рассказывает Рожко.

Когда лучше бронировать

Общеизвестно, что лучше всего бронировать жилье заранее. Конечно, иногда выпадает возможность дождаться последнего момента и забронировать отель прямо в день заселения (бывает такое, что гости не приезжают или же снимают свою бронь), но все это связано с существенными рисками, хоть и позволит сэкономить, т.к. цена на жилье непосредственно в день заселения может упасть.

"Новогодним отдыхом лучше всего заниматься заранее. Так и выбор по вариантам жилья больше, и есть возможность выбрать то, что нравится, а не то, что осталось. Не стоит бояться ранних бронировок. Для новогодних дат можно начинать присматривать варианты сразу после Нового года или хотя бы за полгода. При этом получится сэкономить в два, а то и в три раза. Так вы получаете больший выбор жилья за разумные деньги", — поясняет Екатерина Бирская.

Валерия Рожко добавляет, что отели часто используют скидки для раннего бронирования, именно поэтому лучше искать себе жилье заранее. К слову, касается это не только отелей, но и квартир и домов.

Главные принципы, которые нужно помнить, чтобы сэкономить на бронировании жилья:

лучше всего бронировать жилье заранее, тогда можно получить неплохую скидку, особенно это касается бронирования жилья на праздничное время;

жилье на выходные дни и праздники всегда стоит дороже, чем на будние дни;

можно поискать горячие и акционные предложения: случается, что у отелей остаются незаполненные номера и они выставляют их по очень низким ценам;

бронировать жилье лучше напрямую на сайтах отелей, если вы предпочитаете остановиться именно в отеле;

самый бюджетный и комфортный вариант — это апартаменты, особенно если речь идет о поездке за границу;

читайте об условиях отмены бронирования и выбирайте те места, где это бесплатно.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу.

Как сообщали новости "Сегодня", новогодний ажиотаж на туристические направления уже начался.

А для тех, кто собирается провести Новый год у телевизора, телеканал "Украина" приготовил масштабную праздничную программу.

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