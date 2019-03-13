Часть ипотеки оплатит государство: как получить налоговую скидку

Сумма получается небольшой, но помогает немного сэкономить

Часть ипотеки оплатит государство: как получить налоговую скидку 2019-03-13T08:12:00+02:00 Недвижимость Сумма получается небольшой, но помогает немного сэкономить

Украинцы могут вернуть часть денег, уплаченных по ипотечному кредиту. Для этого нужно заполнить декларацию и попросить налоговую скидку. Кто имеет право на такую компенсацию, как правильно получить налоговую скидку и сколько можно сэкономить, узнавали "Сегодня".

Украинец, который выплачивает кредит на жилье, может компенсировать часть процентов по займу. Согласно законодательству, право на это имеется, если ипотечный дом или квартира являются основным местом проживания.

Такая норма уже давно внесена в законы, но большинство заемщиков о ней не знают. В Государственной фискальной службе есть даже одноименный подраздел – отдел налоговой скидки.

"Плательщик налога должен быть прописан по этому объекту жилой ипотеки. Можно рассчитывать на компенсацию лишь на прошлый год, если налогоплательщик не воспользовался правом, оно на следующий год не переносится", – поясняет начальница отдела налоговой скидки управления ГУ ГФС в Киеве Ирина Титарчук.

Чтобы вернуть часть уплаченных средств, нужны копии таких документов:

паспорта;

идентификационного кода;

кредитного и ипотечного договоров;

соглашения купли-продажи квартиры;

заверенной банком квитанции с назначением оплаченных процентов.

Отдельно также понадобится справка о зарплате с указанием уплаченных налогов – на доходы физлиц и военного сбора.

Журналистка "Сегодня" Алла Чиж решила на собственном примере проверить, реально ли получить компенсацию. На сбор документов ушло две недели. После этого – визит в районный центр обслуживания налогоплательщиков. Заполнить декларацию помогает инспектор, это занимает 15 минут. А вот справку из банка, за которую пришлось заплатить 120 гривен, не принимают.

"Выписка со счета не является расчетным документом, который вы должны были подать. Это должны быть или квитанции, или расчетные документы", – поясняют налоговики.

Копии всех документов нужно сдать отдельному специалисту, который составляет сопроводительное письмо. В нем же указано, на какой счет перевести средства компенсации.

Расчеты вышли такими: за прошлый год Алла заплатила около 20 тысяч гривен только процентов по кредиту. Вернуть должны чуть меньше четырех тысяч гривен. Из этой суммы сразу можно вычесть стоимость "правильной" справки из банка – так называемые "меморальные ордеры" за год стоят почти полторы тысячи гривен.

Впрочем, получить скидку можно не только по ипотеке. О том, как вернуть часть средств, потраченных на обучение детей в частной школе, установку газового оборудования на авто и аренду квартир для переселенцев, смотрите в следующих сюжетах "Сегодня".

Напомним, также в Налоговом кодексе Украины предусмотрен возврат налога за лечение. Однако он заработает только, когда в Украине запустится обязательное медицинское страхование. Пока конкретной программы по внедрению медстрахования в Украине нет.

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