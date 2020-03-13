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Что будет вместо ГАСИ: Шмыгаль озвучил план

13 марта, 13:27

Виктория Подолянец

Вместо коррумпированной ГАСИ создадут три новых ведомства в сфере строительства

После того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал положение дел в строительной отрасли, правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) предлагается создать новые ведомства с такими функциями:

  • государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства;
  • государственное агентство техрегулирования (агентство станет локомотивом технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, по обновлению СНИП и еврокодов);
  • государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Напомним, еще в декабре прошлого года сайт "Сегодня" писал о том, что власти приняли решение сделать рынок недвижимости более прозрачным после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда". Тогда Минфин объявил, что предпримет меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков.

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Накануне новогодних праздников Министерство цифровой трансформации показало серьезные признаки коррупции в строительном реестре, открыв для публичного доступа один из самых закрытых реестров – строительный реестр ГАСИ.

В тренде
"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Мы также писали о том, что в 2019 году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В Киеве рост объемов строительных работ в 2019 году увеличился на 24% – до 41,2 млрд грн.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о том, как народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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