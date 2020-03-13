Что будет вместо ГАСИ: Шмыгаль озвучил план

После того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал положение дел в строительной отрасли, правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) предлагается создать новые ведомства с такими функциями:

государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства;

государственное агентство техрегулирования (агентство станет локомотивом технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, по обновлению СНИП и еврокодов);

государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Напомним, еще в декабре прошлого года сайт "Сегодня" писал о том, что власти приняли решение сделать рынок недвижимости более прозрачным после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда". Тогда Минфин объявил, что предпримет меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков.

Реклама

Накануне новогодних праздников Министерство цифровой трансформации показало серьезные признаки коррупции в строительном реестре, открыв для публичного доступа один из самых закрытых реестров – строительный реестр ГАСИ.

Мы также писали о том, что в 2019 году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В Киеве рост объемов строительных работ в 2019 году увеличился на 24% – до 41,2 млрд грн.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о том, как народные депутаты в Раде проголосовали за устранение с рынка недвижимости посредников. Подробности – в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама