Дешевые квартиры в Киеве: где купить жилье до 25 тысяч долларов и как избежать проблем

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Времена, когда все квартиры в Киеве стоили заоблачных денег, ушли в историю. Сейчас в столице найдется недвижимость на любой бюджет: от дорогих апартаментов в самых высоких домах до крошечных квартир, которые стоят дешевле элитного коньяка.

В целом, минимальная стоимость жилья в столице неизменна более двух лет. Помещение без ремонта на окраине можно найти за 20 тысяч долларов США, и даже дешевле. Бюджетное жилье встречается и "возле цивилизации". К примеру, в районе Караваевых дач предлагают приобрести квартиру-студию в 17,8 квадратных метров по цене около 420 тысяч гривен ($17 000). Правда, на деле "квартира" оказалась приватизированной комнатой в общежитии, с туалетом на этаже и душем в подвале.

Между тем, найти дешевое жилье с собственным санузлом и, возможно, даже отдельной кухней, все же реально. Команда "Сегодня" разобралась, где искать недорогие квартиры и на что стоит обратить внимание, чтобы за маленькую цену вам не достались большие неудобства.

Квартира дешевле 25 тысяч долларов: на что нужно обращать внимание

По данным аналитиков OLX Недвижимость, средняя стоимость однокомнатной квартиры в 35 "квадратов" в Киеве – около $35 000. "Метраж, площадь кухни и этаж – одни из наиболее важных критериев при выборе квартиры. Однако стоит уступить хотя бы по одной характеристике, как цена заметно меняется в приятную сторону", – рассказали в компании.

При этом, стоимость "малометражек", в которых после покупки придется еще сделать ремонт, в почти готовых домах на первичном рынке и в старом фонде "вторички" отличаются незначительно, цена зависит не только от ремонта, но и от возраста дома, близости к транспорту, района и метража.

Так, стоимость маленьких квартир в новых домах, сдача которых планируется в течение года, согласно объявлениям о продажах, составляет 17-25 тысяч долларов. За малосемейки без современного ремонта, в среднем, просят столько же. Так, 24-метровую квартиру в доме 1963 года на проспекте Вернадского предлагают приобрести за 18,3 тысяч долларов (около 455 тыс. грн). По данным продавца, апартаменты – в жилом состоянии, рядом с домом – парк и бассейн, до двух станций метро – "Житомирской" и "Академгородка", – можно добраться на маршрутке.

В целом, предложения ниже 20 тысяч долларов (около 500 тысяч гривен) на столичном рынке недвижимости найти несложно. К примеру, за 18,5 тысяч "зеленых" (почти 460 тыс. грн) продается "однушка" на 25 "квадратов" на улице Елены Телиги. Кухня в малосемейке совмещена с коридором, балкона нет, но до метро можно дойти пешком за 15 минут.

Похожие предложения в малосемейных домах можно найти на Борщаговке, Минском массиве и Нивках. Низкая цена в смарт-квартирах старого жилфонда может объясняться как отсутствием ремонта в самой квартире, так и проблемами с трубопроводами в доме, проблемным подъездом и сложными соседями, говорят риелторы. Все это можно выяснить во время просмотра предлагаемых для покупки квартир. Не лишним будет побеседовать с жителями подъезда, в котором продаются квартиры, особенно – с всезнающими бабушками, заседающими на лавочках во дворе.

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Так выглядят кухни в малосемейных квартирах

Если же вы встретите недорогое жилье в новостройке – стоит проверить, не является ли дом проблемной застройкой. К примеру, в одном из ЖК недалеко от метро "Бориспольская" продается однокомнатная квартира в 22 квадратных метра за 17 тысяч долларов (422,4 тыс. грн). По данным продавца, в апартаментах есть все счетчики и жилье готово к ремонту, из окон – вид на лес, а территория комплекса – закрытая и под охраной, также есть подземный паркинг. Однако, в объявлении не указано, что строительство этого ЖК сопровождалось скандалами и судебными тяжбами, и дом, несмотря на то, что был возведен несколько лет назад, до сих пор не введен в эксплуатацию и не подключен к городским коммуникациям. Более того – по сути является самостроем и, по решению суда, подлежит сносу.

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Новострой за 17 тысяч

Похожее предложение – в ЖК на Жулянах. Однокомнатную квартиру в 26 "квадратов" с готовыми документами в состоянии "после строителей" предлагают купить за 18 тысяч долларов США (чуть более 447 тыс. грн). Продавец уточняет, что дом частично заселен, однако умалчивает, что здание, по данным КГГА, построено с нарушениями документации, а за земельные участки, на котором он возведен, идет судебная тяжба.

Проверить новострой несложно: документы на землю и здание можно поискать на специализированных форумах. Также информацию о новых ЖК можно найти на "ЛУН Новостойки", а проблемные здания с большой вероятностью найдутся в базе на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.

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Между тем, если вы готовы ждать – можно найти квартиру в доме на окраине, который находится в процессе строительства и будет сдан в 2020-2021 гг. К примеру, в одном из ЖК на Бориспольской квартиру на 22 "квадрата" предлагают за 17 тысяч долларов (422,4 тыс. грн). Смарт-квартиру с видом на лес отдают по переуступке за счет продавца. Проверка показала: у дома с документами – все в порядке. Но до "цивилизации", где расположены ближайшие магазины и метро, придется добираться пешком через лесной массив по тропинкам без освещения. Так что селиться здесь лучше тем, у кого уже есть автомобиль.

Как сэкономить на квадратных метрах: этаж и кухня имеют значение

Когда наличие хорошего ремонта и близость к цивилизации являются обязательным требованием при выборе жилья, за однокомнатную квартиру в Киеве придется заплатить более $30 000. По данным аналитиков OLX Недвижимость, на квартирах средней ценовой категории можно сэкономить за счет общего метража, размера кухни и этажа.

"Выбрав жилье чуть поменьше, можно сберечь $2000: за квартиру площадью 35 кв.м. просят в среднем $35 000, а 34 кв.м. – уже $33 000. При этом вторых почти в 1,5 раза больше, соответственно и шансы сэкономить тоже выше", – сообщают аналитики.

Еще одна характеристика, пожертвовать которой даже легче, чем площадью всей квартиры, – размер кухни. Однушка с кухней 6 кв.м. будет стоить в среднем $30 000. Те же квартиры с кухнями 7 кв.м. обойдутся дороже: $32 000. Но медлить не стоит, ведь квартир с кухнями площадью 6 кв.м. в 1,5 раза меньше, чем 7 кв.м, отмечают эксперты.

Также можно сэкономить, купив квартиру на первом этаже – этот параметр часто пугает потенциальных покупателей.

"Но, если вы мечтаете не тратить время на лифты и лестницы, покупка жилья на самом нижнем этаже сэкономит вам не одну тысячу долларов. Так, средняя цена за однушку на первом этаже – $33 000, в то время как за квартиру повыше просят $41 400. При этом среди всех квартир, всего 7% расположены на 1 этаже", – отмечают аналитики.

Напомним, в последнее время курс гривни к доллару укрепился, а в Украине продолжился бум жилищного строительства. Новости "Сегодня" решили узнать, как ситуация отразилась на ценах недвижимости. Так, в 2018 году на вторичном рынке недвижимости самые дешевые 20-метровые квартиры на окраинах спальных районов Киева стоили 20 тыс. долларов. Однако если тогда это в гривнях было 560 тыс., то при нынешнем курсе – уже 500 тыс.

Также мы писали о том, что в Украине все еще пытаются решить проблему с хрущевками, ведь половина жилого фонда страны нуждается в реконструкции. В ближайшее время власти Киева намерены провести инвентаризацию хрущевок. Есть и "первая ласточка" – дом, который стал первой реконструированной хрущовкой в столице. Глянув на него, сразу и не догадаешься, что ему почти 70 лет.

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