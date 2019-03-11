DIM group открыл продажи квартир в ЖК бизнес-класса А136

Выгодное месторасположение, собственная инфраструктура и яркая архитектурная концепция ЖК делают его одним из самых интересных представителей в своем классе

DIM group открыл продажи квартир в ЖК бизнес-класса А136 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/130/b78/5c8130b7885c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/130/b78/5c8130b7885c9.jpg 2019-03-11T11:07:00+02:00 Недвижимость Выгодное месторасположение, собственная инфраструктура и яркая архитектурная концепция ЖК делают его одним из самых интересных представителей в своем классе

4 марта стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса А136 Highlight House на ул.Антоновича, 136-138. Выгодное месторасположение, собственная инфраструктура и яркая архитектурная концепция ЖК делают его одним из самых интересных представителей в своем классе.

В основе философии А136 Highlight House — время, главная ценность людей, ведущих активный образ жизни. Они хотят управлять своим временем и не зависеть от внешних обстоятельств. Достоинства комплекса и района формируют среду обитания, в которой такая возможность становится повседневностью.

Квартиры А136 Highlight House отличаются простором и функциональностью. Площадь однокомнатных квартир — от 54 кв. м до 67 кв. м, двухкомнатных — от 79 до 121 кв. м. Семьи с детьми оценят трехкомнатные квартиры площадью от 117 до 133 кв. м. Любителей панорам города ждут на последних этажах видовые пентхаусы от 146 до 277 кв. м.

В А136 Highlight House более 30 видов планировок. В каждом из вариантов присутствуют большие кухни-гостиные, спальни с панорамными окнами, гардеробные и просторные ванные комнаты. Есть квартиры со свободной планировкой — в такой квартире можно с легкостью организовать лофт или студию.

А136 Highlight House — это точка пересечения деловых и личных маршрутов. Жить здесь — значит с одинаковой легкостью планировать деловую встречу, семейный ужин, вечер в театре или посещение концерта. Решить вопрос с парковкой в центре призван двухуровневый подземный паркинг.

На первом этаже ЖК разместятся ресторан премиум-класса, салон красоты, фитнес-центр со спа-зоной, приемный пункт химчистки, магазины. Для детей будет работать современный центр развития.

В окрестностях А136 Highlight House расположено множество брендовых магазинов и галерей. В пешей доступности — ТРЦ Ocean Plaza и "Олимпийский". Всего в 80 метрах от дома находится знаменитый Владимирский рынок, где можно купить свежайшие продукты и насладиться колоритом культового места.

Район, в котором расположен ЖК, — эпицентр деловой жизни столицы, сосредоточие бизнес-центров: "Бизнес Сити", "Лыбидь", "Палладиум", "Протасов", "Горизонт Парк", "Олимпийский", "Реноме".

Вокруг А136 Highlight House всегда бурлит культурная жизнь. Сходить на концерт мировой звезды во дворце "Украина", послушать органный концерт в костеле Св. Николая или посмотреть мюзикл в Театре оперетты — выбор развлечений ограничен только личными предпочтениями.

Главная задача А136 Highlight House — создавать комфортную среду для жильцов, избавляя их от забот и рутины. Круглосуточный консьерж-сервис поможет решить любой вопрос — от чашечки утреннего кофе со свежей выпечкой до заказа чартерного рейса.

Узнать подробности можно по телефону: +38 (044) 500-01-36.

DIM group – молодая амбициозная группа компаний, заявившая о себе на столичном рынке недвижимости неординарными жилыми комплексами, некоторые из которых эко-сферы с собственными парками и инфраструктурой, рекреационными зонами, детскими садами и площадками. Дома DIM group – воплощение мечты людей о красивом, комфортном, безопасном жилом пространстве, где учтены потребности жильцов с разными стилями жизни. С 2014-го года холдинг DIM group проектирует, строит, продает и обслуживает свои дома, ориентируясь на потребности человека. Проекты компании всегда воплощают инновационные архитектурные- и дизайн-решения.

В портфеле DIM group:

Введены в эксплуатацию: ЖК "Соборный" (г. Бровары, Киевская область), ЖК "Фамильный" (г. Бровары, Киевская область) и ЖК "Автограф" (г. Киев, I очередь);

На этапе завершения строительства: ЖК "Автограф" (г. Киев) и ЖК А52 (г. Киев);

В процессе строительства: Эко-сфера Метрополис (г. Киев). Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2020 г., II очереди – III квартал 2021 г.

Начало строительства: ЖК "Новый Автограф" (г. Киев). Ввод в эксплуатацию в IV квартале 2021 г.

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