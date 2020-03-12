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Для достройки домов "Укрбуда" понадобилось финансирование: детали

12 марта, 14:11

Виктория Подолянец

Строительные работы пока ведутся не на всех объектах скандального "Укрбуда"

"Киевгорстрой", который обязался достроить дома "Укрбуда", хочет привлечь 2 млрд гривен и проводит по этому поводу переговоры с Государственным ипотечным учреждением. Об этом заявил президент компании Игорь Кушнир.

"Вероятнее всего, ипотечное учреждение просто выкупит эти квартиры и предоставит нам финансирование", – сказал Кушнир.

Он отметил, что суммарно в домах "Укрбуда" находится около 1,5 млн кв м жилья из которых строительные работы начаты в 900 тыс. кв м. Оставшееся жилье пока не строится и квартиры в этих домах не продавались. Средств от их продажи достаточно, чтобы достроить остальные объекты.

"Но финансирование нам необходимо уже сейчас", — уточнил Кушнир.

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"Киевгорстрой" уже передал документы на ввод в эксплуатацию пяти жилых комплексов "Укрбуда" в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, но до смены менеджмента инспекции никакие решения не принимаются.

Он также добавил, что крупные комплексы компании – ЖК "Подол град" и "Чарівне місто" перейдут на баланс последними из-за большого количества документации.

Убытки при строительстве "Подол града", по словам Кушнира, оцениваются в 80 млн гривен.

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"Киевгорстрой" не является участником конфликтов между Минобороны и "Укрбудом", — сообщил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году в Украине было немало факторов, которые негативно повлияли на продажи квартир на первичном рынке, в том числе сказался скандал с "Укрбудом". На рынке жилья уверены, что резонанс этого серьезного скандала, купировать который пришлось президенту Владимиру Зеленскому, будет ощущаться на рынке недвижимости и в 2020 году.

Также мы рассказывали, какие из недостроенных объекта "Укрбуда" будут введены в эксплуатацию первыми.

Государственное бюро расследований выяснило, что из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 млн гривен на счета подконтрольных физических лиц.

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Источник: Новое время

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