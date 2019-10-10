Дома в Украине будут строить по-новому: что изменится

Новые строительные нормы вступят в силу с 2020 года

/ Фото: Pixabay

На фоне того, что в Украине наблюдается бум жилого строительства, с 1 января 2020 года начнут действовать новые Государственные строительные нормы (ГСН). Они касаются проектирования зданий жилого и общественного назначения выше 73,5 м. Об этом сообщил экс-заместитель министра регионального развития и строительства Лев Парцхаладзе.

"Новые нормы содержат ряд важных нововведений, в частности новые технологии, решения, утверждают использование современных материалов, которые уже используются во всем высокоразвитом мире, а теперь будут и в Украине", – пишет написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, новые нормы станут особенно актуальными для проектировщиков и архитекторов столицы, ведь они дадут возможность безопасно реализовывать более современные проекты и при этом не обращаться за получением разрешений на отклонения от ГСН.

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В новых нормах:

разрешено проектировать высотные общественные здания высотой до 150 м;

введена обязательная энергоэффективность высотных зданий классом не ниже "В";

установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования более надежных каркасов высотных зданий;

установлены требования к минимальной толщине перекрытия зданий для возможности их возведения на территориях с сейсмичностью до 7 баллов, то есть на всей территории Украины;

введен аэродинамический обдув моделей высотных зданий со сложной архитектурной, конструктивной или геометрической формой для обеспечения комфортных ветровых потоков;

повышены требования к пожарной безопасности.

Кроме того, с 1 декабря 2019 года в действие вступают обновленные ГСН "Жилые дома. Основные положения ", которыми:

разрешенопроектировать кухни-ниши во всех квартирах ;

; повышены требования к энергоэффективности жилья, их инклюзивности и доступности;

регламентированы обязательные лифты от 4-го этажа;

исключено устаревшее требование проектировать радиоточки в каждой квартире;

разрешено встраивать в новые жилые дома общественные заведения выше 3-го этажа, вместимостью до 250 мест.

Напомним, Государственные строительные нормы (ГСН) – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

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