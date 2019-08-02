Представитель президента пообщался с руководителями иностранных банков, которые работают в Украине

/ Фото: Pixabay

Доступная ипотека: у Зеленского заговорили о заметном снижении ставок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B,%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B,%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5 2019-08-02T13:23:00+03:00 Недвижимость Представитель президента пообщался с руководителями иностранных банков, которые работают в Украине

Высокие процентные ставки по ипотеке отпугивают многих украинцев. Однако они могут снизиться до 12-13% годовых. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук.

Представитель президента Владимира Зеленского уверен, что такого снижения можно ожидать уже в 2020 году. К такому выводу Гончарук пришел по итогам встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине.

"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется", – написал он на своей странице в Facebook.

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Как известно, сейчас годовые ставки по ипотеке составляют около 20%. Кроме этого, заемщикам приходится тратиться на комиссии и другие дополнительные платежи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, в каком состоянии находится ипотечное кредитование в Украине. Подробнее читайте в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

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