Доступная ипотека: у Зеленского заговорили о заметном снижении ставок

Высокие процентные ставки по ипотеке отпугивают многих украинцев. Однако они могут снизиться до 12-13% годовых. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук.
Представитель президента Владимира Зеленского уверен, что такого снижения можно ожидать уже в 2020 году. К такому выводу Гончарук пришел по итогам встречи с ведущими иностранными банками, которые работают в Украине.
"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется", – написал он на своей странице в Facebook.
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Как известно, сейчас годовые ставки по ипотеке составляют около 20%. Кроме этого, заемщикам приходится тратиться на комиссии и другие дополнительные платежи.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, в каком состоянии находится ипотечное кредитование в Украине. Подробнее читайте в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".
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