Все квартиры в комплексе оснащены системами безопасности, на оповещения которых мгновенно реагирует внутренняя охранная служба

Einstein Concept House станет первым в Украине ЖК с комплексной системой безопасности от Ajax Systems https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/600x400.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/600x400.png 2019-07-31T10:00:00+03:00 Недвижимость Все квартиры в комплексе оснащены системами безопасности, на оповещения которых мгновенно реагирует внутренняя охранная служба

Типичная система безопасности жилого дома состоит из контроля доступа на участок и видеонаблюдения. Такие меры производят впечатление, но не способны остановить подготовленных злоумышленников. SAGA Development и Ajax Systems на базе комплекса Einstein Concept House реализовали проект действительно безопасного жилья. Под присмотром – территория, коридоры и лестницы. В каждой квартире установлены системы безопасности Ajax. На их оповещения мгновенно реагирует внутренняя охранная служба.

Einstein Concept House не огражден забором. В этом нет необходимости, поскольку каждый метр территории комплекса просматривается камерами, а охранники всегда находятся поблизости. Постороннему лицу будет непросто проникнуть в здание: входные двери оборудованы сканерами отпечатков пальцев. Далее, чтобы воспользоваться лифтом, попасть на лестничную клетку или зайти на этаж, понадобится магнитная карта.

Имущество жителей охраняют системы безопасности Ajax. В каждой квартире установлены хабы Hub Plus, датчики открытия дверей DoorProtect и датчики движения MotionProtect. Системы Ajax не боятся отключения электричества и глушения. Они всегда на связи с пультом мониторинга Ajax PRO Desktop, по которому круглосуточно дежурит оператор внутренней охранной службы ЖК. Если, несмотря на все меры безопасности, в квартиру проникнут воры, Ajax сразу пришлет тревогу на смартфоны жителей и на пульт. В течение 30 секунд лифты и выходы с этажа блокируются и злоумышленникам придется иметь дело с охранниками комплекса и полицией.

В здании есть централизованная противопожарная система. Она может быть усилена датчиками Ajax FireProtect Plus, реагирующими на дым, повышение температуры и угарный газ. Каждая квартира комплектуется датчиками Ajax LeaksProtect. Стоит им зафиксировать протекания – и охранная служба ЖК дистанционно перекрывает подачу воды в квартиру, а владельцы получают уведомления об инциденте.

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В розетки квартир Einstein Concept House устанавливаются реле Ajax WallSwitch. Благодаря им можно не волноваться о забытом утюге, плойке для волос или другом электроприборе. Разумное реле позволяет дистанционно включать и выключать питание через приложение и контролировать потребление энергии. К тому же, оно защищает технику от перегрузки, а розетку – от перегрева и возгорания.

По желанию жителей предустановленные в квартирах комплекты Ajax можно дополнить новыми устройствами: датчиками, умными розетками, брелоками и клавиатурами для управления системой. Подключение техники продолжается считанные минуты и не влияет на ремонт – все устройства системы безопасности Ajax беспроводные.

Стандартный комплект Ajax в квартире Einstein Concept House:

1. Хаб Ajax Hub Plus

2. Датчик открытия Ajax DoorProtect

3. Датчик движения Ajax MotionProtect

4. Датчик протечки Ajax LeaksProtect

5. Силовое реле Ajax WallSwitch

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