Эксперты назвали риски покупки жилья на первичном рынке

Сегодня, 07:16

Жилье на вторичном рынке стоит гораздо дороже

Фото: архив
Фото: архив. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Рынок недвижимости в Украине переживает не самые лучшие времена. Спрос на квартиры остается достаточно невысоким, а застройщики говорят о том, что вскоре грянет массовое подорожание. Правда, недавно мы развенчивали этот миф и рассказывали, почему повышение цен пока что не грозит рынку недвижимости.

К тому же, даже в Киеве практически замерли продажи вторичного жилья. Стабильно активность держится только на рынке аренды квартир, а вот покупать жилье украинцы не спешат, да и сами продавцы уступать в цене не планируют, отмечая, что ниже уже некуда.

Как мы видим, у квартир на первичном рынке формально гораздо больше плюсов, нежели у жилья с историей. Но, тем не менее, здесь есть и опасные аспекты, которые тоже стоит учитывать.

Дело в том, что первичка – это почти всегда голые стены. То есть, при покупке квартиры придется еще долго делать ремонты, да и выслушивать соседские дрели, которые точно не умолкнут несколько лет кряду. Так что купить квартиру в новостройке и сразу же в нее въехать вряд ли получится, тогда как при покупке жилья на вторичном рынке это вполне возможный вариант. Несмотря на то, что оно будет нуждаться в обновлении, минимальный набор для жизни там все же будет.

"Квартиры от застройщика передаются покупателям, чаще всего, в состоянии голые стены, без выполнения ремонтных работ, оштукатуривания стен и потолков, разводки коммуникаций по квартире и так далее, что требует в дальнейшем дополнительных затрат времени и денег", – отмечает Константин Олейник, руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG.

Глеб Шемовнев, пресс-секретарь корпорации "Укрбуд", добавляет, что из явных недостатков первички, можно выделить именно тот факт, что первые несколько лет во всех квартирах будут идти ремонты, а это и шум, и большой объем строительного мусора, и множество строителей из ремонтных бригад, и повышенная нагрузка на лифты.

Правда, главное, что беспокоит украинцев, при покупке жилья на первичном рынке – это возможность обмана. К сожалению, в Украине немалое количество застройщиков с сомнительной репутацией, которые начинают строить дома, но так и не сдают их в эксплуатацию.  К тому же, негативное влияние оказывает и нестабильная экономическая ситуация в стране – девальвация гривни, рост курса валют, инфляция.

"Приобретение квартиры от застройщика всегда связано с определенными рисками получения объекта незавершенного строительства (вероятность чего значительно усиливается с каждыми запланированными президентскими, парламентскими выборами и возможным изменением правящей элиты, форс-мажорными ситуациями, резким изменением обменного курса и девальвацией национальной валюты, высоким уровнем инфляции, падением платежеспособности – что в Украине случается достаточно часто), несоблюдения заявленных сроков введения в эксплуатацию, подключения к городским коммуникациям, выполнением всех обязательств по качеству отделочных работ, включая места общего пользования, в то время как покупка квартиры на вторичном рынке всегда подразумевает оформление сделки у нотариуса и регистрацию права собственности", – поясняет Олейник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине изменили правила регистрации собственности.

Более подробно о первичном и вторичном рынке жилья читайте в материале сайта "Сегодня": Первичное и вторичное жилье: какие есть преимущества и недостатки, и что происходит с ценами
недвижимость, жилье, квартира

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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