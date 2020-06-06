Эксперты объяснили, почему после карантина в Украине станет больше долгостроев

Карантин в Украине длится уже почти три месяца и за это время многие сферы перетерпели немало изменений. Повлияла пандемия и на украинский рынок недвижимости: стройки приостановились, а спрос на жилье упал более чем на 50%. Почему после карантина появится еще больше долгостроев – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

На фоне карантина прекратилась работа более чем на 70% строек. Пока что сложно сказать, смогут ли на всех них возобновить работу и не приведет ли это к появлению еще большего количества долгостроев в стране.

СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков отметил, что, по их оценкам, в Киеве остановилось около 20-30% строительных площадок — преимущественно те, которые строились за счет привлеченных денег и не имеют серьезного финансового ресурса.

"Покупательская способность будет восстанавливаться, но ввиду того, что недвижимость – товар не первой необходимости после карантина, вплоть до конца года у некоторых компаний будут проблемы с доходной частью и ликвидностью. Соответственно часть из них может принять решение о заморозке проектов или полном выходе из рынка. Поэтому мы будем наблюдать рост замороженных объектов, которые в следующем году могут перейти в статус долгостроев. Это не будет массовая тенденция, но они точно появятся", — говорит Рыжиков.

Реклама

Он добавил, что чем меньше в стране будет долгостроев, тем лучше будет температура на рынке и тем больше будет доверия у покупателей. Они будут знать, что все нормально – можно вкладывать в недвижимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин ударил по стройкам: что будет с недвижимостью и ценами

Директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" Анжелика Саакян отметила, что сейчас строительство на некоторых площадках уже возобновляется, но пока что рискованными по-прежнему остаются около 60-70 строящихся ЖК, львиная доля которых относится к эконом-классу.

"Чтобы решить эту проблему, по моему мнению, нужна спецпрограмма правительства страны по краткосрочному кредитованию застройщиков под 4-5% годовых сроком до двух лет. То есть, чтобы избежать долгостроев, необходимы не только покупатели, а, если хотите, антикризисная программа для застройщиков", — поясняет Саакян.

Руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров добавляет, что до сих пор проблемы существуют у около 30% всех строящихся ЖК, то есть позитивная динамика, конечно, есть: в мае строительство продолжалось только на 50% объектов.

"При этом сейчас на рынке циркулирует достаточно противоречивая информация о том, что практически на всех стройках строительные работы возобновлены. Конечно же, для дальнейшего развития рынка это было бы очень важным. Но боюсь, что еще пока рано говорить о полной "реинкарнации" первичного рынка", — отмечает Изаров.

Реклама

Ранее писалось, будут ли украинцы покупать жилье после выхода из карантина .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Купить или подождать: как выход из карантина влияет на рынок жилья" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама