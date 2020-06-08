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Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами

8 июня, 06:00

Анастасия Ищенко , Игорь Тимофеев

В Украине нестабильная ситуация и существует угроза обострения кризиса

Карантин в Украине длится уже почти три месяца, и за это время многие сферы перетерпели немало изменений. Повлияла пандемия и на украинский рынок недвижимости: стройки приостановились, а спрос на жилье упал более чем на 50%. Когда стоит покупать квартиру и что будет с ценами – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита говорит, что спросом будет пользоваться инвестиционное жилье (с целью сдачи в аренду либо перепродажи) в виде одно- и двухкомнатных квартир.

"Запросы на загородную недвижимость безусловно выросли, но реальных сделок не так много, как ожидалось, здесь наблюдаются больше психологические решения, такие как реакция на ситуацию. Если взвесить все "за" и "против", загородная недвижимость требует более тщательного изучения и в дальнейшем больше забот и ухода", — говорит Пита.

Он добавил, что задуматься о приобретении недвижимости лучше сейчас, так как на отложенный спрос есть и отложенное предложение, таким образом выбор будет больше.

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В то же время особого снижения цен ожидать не стоит. Руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров уверен, что в ближайшие два месяца ценовая ситуация на первичном рынке будет оставаться достаточно стабильной: возможны незначительные колебания в пределах 0,5-1% в сторону снижения цен. Эксперт говорит, что для приобретения квартиры на "первичке" потенциальному покупателю необходимо получить ответы на ряд важных вопросов: узнать репутацию застройщика, его финансовые возможности, проверить всю документацию и т.д.

"Конечно же, вопросов может быть значительно больше. Но реалии таковы, что для удачной покупки подходят, как это ни парадоксально, объекты на начальных стадиях строительства от системных, опытных компаний, когда цена является наиболее выгодной для покупателя: в среднем на 20-25% ниже, чем на этапе ввода объекта в эксплуатацию, а в условиях посткарантинного рынка эта выгода может составить и все 35%", — говорит Изаров.

Экономический эксперт Александр Хмелевский отметил, что пока не стоит торопиться с покупкой жилья, ведь в Украине до сих пор нестабильная ситуация и существует угроза обострения кризиса.

"Существует угроза введения карантина осенью и обострения экономического кризиса. Поэтому сейчас не стоит спешить с покупкой недвижимости. Цены в ближайшие месяцы еще больше упадут", — рекомендует Хмелевский.

Ранее эксперты объяснили, почему после карантина в Украине станет больше долгостроев .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Купить или подождать: как выход из карантина влияет на рынок жилья" .

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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