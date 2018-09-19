Эксперты рассказали, как будут решать проблему со старыми домами в Украине

С каждым годом в Украине становится все больше устаревшего жилья. 50% жилфонда нуждается в реконструкции, а в правительстве все еще не разработали четкой программы реновации.

По официальной информации Минрегиона, на конец 2017 г. в Украине более 50% жилого фонда устарело и нуждалось в реконструкции, а 7,5% (75 млн м кв) и вовсе были непригодны для жизни.

Сейчас у Кабмина есть два варианта, как исправить проблему с устаревшим жилфондом: начать массово сносить дома, либо же заняться реконструкцией. Второй вариант обойдется властям куда дешевле, да и, к тому же, в таком случае можно будет привлечь инвесторов и дополнительное финансирование.

"Реновация старых кварталов – это актуальный вопрос, решение которого процесс длительный и необходимый. Но о рассмотрении конкретных проектов сегодня практически не может идти речи. А все потому, что действующее законодательство в его текущем виде делает процесс реновации устаревших домов почти невозможным. Если создать финансовую заинтересованность для застройщиков и привлечь их к проектам хрущевок, возможно, проблема и решилась бы. Но на сегодняшний день нет необходимой законодательно-нормативной базы по этому вопросу. Власти сняли с себя обязательства по вопросу хрущевок. ЖЭКи ликвидировали, создав управляющие компании и ОСМД, а значит, за реновацию городская администрация уже не отвечает. Никто не смотрел, в каком состоянии эти дома передавали новому балансодержателю – их ведь в таком ненадлежащем состоянии приняли", – говорит в комментарии "Сегодня" пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

Действительно, вопрос о том, кто будет заниматься реконструкцией остается открытым. В Кабмине есть два варианта финансирования будущей программы ̶ за счет средств местных бюджетов или же инвесторов.

Виталий Грусевич добавляет, что на данный момент отсутствует четкий и прозрачный механизм выбора инвестора, который будет заниматься реконструкцией. А также, пока решается, откуда будут привлекаться деньги: из государственного и местных бюджетов, или же это будут частные капиталовливания.

"Процесс осложняет отсутствие финансирования, которое государство готово выделить на стимулирование обновления жилья, социальное напряжение среди жителей, давление владельцев устаревшего жилья на реализатора проекта (застройщика), а еще активная фаза децентрализации",– отметил исполнительный директор Конфедерация строителей Украины Виталий Грусевич.

Более подробно о том, почему жилфонд в Украине до сих пор не реконструируют, читайте в материале сайта "Сегодня": Снести или реконструировать: как в Украине пытаются решить проблему с хрущевками

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на аренду жилья в больших городах уже выросли на 20%.

Также мы рассказывали, что в Кабмине серьезно взялись за рынок арендного жилья и уже сейчас разрабатывают необходимые законопроекты.