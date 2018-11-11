Эксперты рассказали о рисках и преимуществах сноса хрущевок

Не секрет (и сайт "Сегодня" писал об этом недавно), что жилой фонд в Украине уже порядком устарел. Сейчас в реконструкции нуждается половина жилфонда страны. Министерство регионального развития долгое время обещало разработать законопроект, который позволит решить эту проблему. И вот, на днях пресс-служба ведомства заявила, что законопроект почти готов, и он позволит сносить и реконструировать устаревшие дома без 100% согласия жильцов.

В новом законопроекте, который разрабатывает Минрегион, эту норму заменили. Так, вскоре, для начала реконструкции потребуется согласие только 75% жильцов, а не всех.

Несмотря на то, что жилой фонд в Украине действительно находится в плачевном состоянии, население очень скептически относится к возможной реконструкции, а тем более, сносу жилья. И для этого есть немало причин: украинцы опасаются, что они могут попросту остаться без своей жилплощади после того, как их переселят, а старый дом снесут. Мы узнали у экспертов, действительно ли нужно сносить старое жилье, и какие есть риски.

"Снос жилых домов с согласия 75% собственников жилья – это всегда существенный риск. На сегодня практически отсутствуют механизмы, гарантирующие защиту интересов собственников сносимого жилья. Поэтому есть основания ожидать достаточно острой реакции от населения. И если в соседней России, в Москве подобный подход пока не вызвал кардинально негативной реакции, то в Киеве, где более развито гражданское общество, развитие ситуации может быть непредсказуемым. Имеют место два типа проблем: искажение мнения жителей дома (подтасовка результатов, силовое давление со стороны застройщиков или заинтересованных лиц;

не принятие во внимание реальных пожеланий при расселении", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" глава агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что идея о сносе жилья – правильная, но общество очень негативно относится к таким проектам.

"Глобально – это правильная концепция и правильное направление, потому что жилье изнашивается. Сейчас есть новые технологии, поэтому, те, требования, которые были раньше, устарели и морально и физически. Поэтому идея правильная. Насколько она реализуема? Мне кажется, что 75% в этой ситуации не помогут. Тех, кто не дал согласие, как будут выселять? Силой? Вот, в доме живет 100 человек, 75 из них дали согласие, остальные 25 не дали, как их выселять? Вопрос не в том, как предусмотреть порядок законом, вопрос в том, насколько готовы собственники и социум к таким проектам. Это самая главная проблема. Люди не доверяют таким инициативам, они считают, что их могут обмануть, например, забрать это и не дать взамен ничего нового", – поясняет Юрий Пита.

Григорий Перерва, в свою очередь, добавляет, что, в то же время, принимать решения по устаревшему жилфонду необходимо, ведь сроки эксплуатации хрущевок или подходят к завершению, или уже завершились. А дальнейшее затягивание вопроса может обернутся значительными техногенными катастрофами, последствия которых окажутся намного более чувствительными для больших городов, чем выступления недовольных жителей.

"Предложенный механизм неидеальный, но на данном этапе – единственно возможный. Очень важно, чтобы в ходе его реализации осуществлялся жесткий контроль за соблюдением прописанных в законодательстве требований в части защиты интересов жителей. А также, чтобы параллельно выделялись средства, модернизировалась и расширялась инфраструктура, связанная с комфортным проживанием. В противном случае получим инструмент лоббирования интересов крупных застройщиков", – рассказал Перерва.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины добавляет, что для реализации этой идеи нужно больше говорить о ней. Рассказывать о преимуществах, обеспечить гарантии. Да и многие политики и крупные застройщики любят спекулировать на этой теме.

"Ведь сейчас одни говорят, что это хорошо, а другие, что это обман. И люди не понимают, так хорошо это, или плохо. Понятно, что могут быть минусы, но надо и о плюсах говорить", – подытожил Пита.

Более подробно о том, как в Украине можно решить проблему с устаревшим жилфондом, читайте в материале сайта "Сегодня": Снос домов без согласия всех жильцов: что нужно украинскому жилфонду



