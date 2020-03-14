ГАСИ ликвидировали: насколько подешевеют новостройки

В Украине больше не существует одного из государственных органов, который контролировал строительную сферу. Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидировали. Такое решение было принято в пятницу, 13 марта, на выездном заседании Кабинета министров, посвященном этому вопросу.

Причиной ликвидации названа высокая степень коррупционной составляющей в работе ГАСИ (укр. – ДАБІ). Именно из-за этой составляющей в Украине были возможны незаконные застройки, вымогательство при оформлении разрешительных документов на строительство и т. п. Упрощение законодательства для строительных фирм и создание единого окна для оформления разрешительных документов (кабинета застройщика на портале diia.gov.ua), по всей видимости, не сильно исправили ситуацию. В итоге "коррупционного клеща", как назвал ГАСИ премьер-министр Денис Шмыгаль, было решено полностью ликвидировать.

"Сегодня ключевая задача, о которой просят и которую требуют участники рынка, – ликвидировать ГАСИ, ликвидировать существующие коррупционные схемы", – сказал он.

Кто будет контролировать строителей

Однако надолго отрасль не останется без надзора. Вместо одной ГАСИ решено создать сразу три новых органа, разделив между ними функции, которые раньше были сосредоточены в одном центре – в ГАСИ. За образец, по словам премьер-министра, были взяты лучшие практики организации разрешительной деятельности и надзора, которые действуют сегодня в развитых странах.

Государственная сервисная служба градостроительства будет выполнять регистрационные функции в области строительства. Ее планируется зарегистрировать уже 19 марта. Государственное агентство технического регулирования станет основой реформы технического регулирования: параметральной системы, реформы государственных строительных норм, еврокодов. Агентство начнет работу позже других создающихся служб. Государственная инспекция градостроительства. Основными функциями станут надзор и контроль в строительстве.

/ Фото: Кабинет министров Украины

Дополнительных денег из бюджета реформа ГАСИ не потребует, заверяют в правительстве.

"При формировании новых органов мы не выходим за пределы бюджетных ассигнований этого года. То есть идет перераспределение средств внутри. Количество людей в создающихся органах меньше, чем было. Если штатная численность в ГАСИ сегодня где-то 1100 человек, в новых органах она 850 человек. То есть идет снижение численности, мы будем вкладываться в этот бюджет, еще и сэкономим", – пообещал премьер.

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"Узкие" места реформы

Уже сейчас можно сказать, что после реформирования ГАСИ жизнь застройщиков должна существенно упроститься. Буквально со следующей недели прием документов будет осуществляться через центры предоставления административных услуг и обрабатываться в автоматическом режиме. Кроме того, теперь им не нужно будет получать разрешения на начало строительства – эту систему полностью ликвидируют.

"Разрешение перед началом строительства – это чушь. Об этом говорят все участники строительного рынка. Это разрешение должно быть отменено, и мы к этому движемся. До внесения изменений в закон разрешения останутся, но будут происходить по чек-листу", – заявил Денис Шмыгаль.

По словам премьера, государство намерено оставить за собой контроль только при введении сооружения в эксплуатацию и контроль за соответствием этого сооружения строительным нормам и требованиям законодательства.

Это одно из "узких" мест строительной реформы. Не станет ли больше злоупотреблений в связи с уменьшением контроля? В "Офисе эффективного регулирования" BRDO считают, что есть несколько рисков. В частности, риск стимулирования самовольного строительства из-за остановки архстройконтроля на I-II кварталы, пока не заработает Государственная инспекция градостроительства. Риск остановки и без того слабого рыночного надзора за строительными изделиями и материалами, что значительно увеличит часть фальсифицированных, сомнительных по качеству материалов. И ряд других рисков.

Кроме того, ликвидация, а не реорганизация ГАСИ может привести к тому, что некому будет нести ответственность в судебных делах, касающихся нарушений как со стороны ГАСИ, так и со стороны застройщиков, считают в BRDO. А на конец минувшего года таких дел в судах насчитывалось 2847.

Подешевеют ли квартиры

Высокий уровень коррупционной составляющей при строительстве жилой недвижимости считается одной из причин высокой стоимости квадратных метров в Украине. Не так давно в интервью одному из СМИ народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк говорила, что, согласно анонимному опросу участников рынка, величина коррупционной составляющей в строительстве составляет от 10 до 30% стоимости всего проекта. Получается, если новостройки в Киеве продаются в среднем, по разным оценкам, за 1000-1100 долларов за квадратный метр, есть экономические основания для снижения цены нового жилья на несколько сотен долларов. Станет ли жилье более доступным после ликвидации "коррупционного клеща"?

Отвечая на этот вопрос "Сегодня", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал другие цифры.

"Мы говорили не один раз с участниками строительного рынка. Уровень коррупции, который был назван участниками строительного рынка, колебался в пределах 5-10 долларов за метр квадратный, в зависимости от сложности объекта, и, соответственно, нарушений, которые были при подаче документации и при введении в эксплуатацию. Поэтому можете брать метраж, умножать и считать экономию застройщиков и участников рынка", – сказал Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что это касается согласования не только жилья, но и всех других строительных объектов.

"Коррупционный рынок колоссальный, там цифры поражают, если их умножать на метраж и на количество объектов. Это, наверное, бюджет одного из больших городов Украины!" – сказал Денис Шмыгаль в ответ на вопрос "Сегодня".

Увеличатся ли на внушительную сумму поступления в бюджет, или эти деньги просто сэкономят застройщики и покупатели жилья – пока неизвестно. Но экономия в 5-10 долларов из 1000 явно не сделают жилье намного более доступным.

А вот к чему нужно быть готовым, если рассчитываете на собственное жилье, смотрите в сюжете:

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