Гончарук хочет снизить ставки по ипотеке

Премьер говорит, что это амбициозная, но очень важная задача

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Правительство поставило себе целью снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук 19 января в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"К осени нам очень важно получить, будем так говорить, дешевую ипотеку. Мы говорим про 11-12%. 10% – это фактически наша мечта. Мы на это нацелены. И именно для этого мы практически каждую неделю собираемся с Национальным банком, мы работаем над тем, как этого достичь, как создать условия, чтобы банки могли это кредитовать", – отметил Гончарук.

По словам премьера, нельзя просто принять закон об ипотеке под 10%.

"Это не будет работать. Это будет популисткий шаг. Нужно создать такие условия, чтобы банки сами могли кредитовать людей под 10%. Если у нас будет ипотека на таком уровне – это запустит экономику и еще сильнее будет стимулировать строительство", – резюмировал премьер.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, в каком состоянии находится ипотечное кредитование в Украине. Подробнее читайте в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

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