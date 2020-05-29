Готовых к эксплуатации квартир на рынке стало меньше еще в первом квартале

В Украине, где замерли строительные площадки и ожидается снижение цен на жилье, в первом квартале 2020 года в эксплуатацию ввели всего немногим более 21 тыс. квартир. Если перевести в квадратные метры, то показатель ввода в эксплуатацию сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 1 млн 913,9 тыс. кв. м. Такими данными поделилась Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в том числе 20,8%, или 399,4 тыс. кв. м жилья введено в первом квартале согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

При этом в городах с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 101,2 тыс. кв. м жилья (79% общего объема), в сельской местности – 812,7 тыс. кв. м.

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В январе – марте 2020 года в эксплуатацию ввели 21,568 тыс. квартир, при этом в городах – 13,6 тыс. квартир, в селах – 7,8 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 88,6 кв. м.

В Киевской, Львовской Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам первого квартала 2020 года введено в эксплуатацию чуть больше половины – 54,8% – общего объема жилья.

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При этом в Киеве – 88,2 тыс. кв. м (4,6%).

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В Госстате сообщили, что сокращение объема ввода жилья зафиксировано почти во всех областях Украины (от 63 до 1%).

Напомним, в Украине становится все больше аварийного жилья, которое нужно реконструировать или же вообще сносить. Тысячи семей живут в покосившихся, обшарпанных домиках, которые постепенно разрушаются. Тем не менее профильное министерство долгое время не могло разработать и утвердить законопроект, который бы помог решить эту проблему. И вот в конце апреля Министерство развития общин и территорий опубликовало текст законопроекта о комплексной реконструкции домов в Украине. Сайт "Сегодня" разобрался, как хотят решить проблему устаревшего жилфонда и какие есть риски.

О том, как изменится рынок недвижимости после карантина и что будет с ценами на жилье, смотрите в сюжете "Сегодня":

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