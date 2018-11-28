Хаос на рынке недвижимости: эксперты объяснили, чего ждать от цен на квартиры

Обеспеченность жильем в нашей стране – одна из самых низких в Европе, а жилой фонд в Украине уже порядком устарел. Например, в ЕС на каждого жителя приходится 40 м² жилплощади, в Украине – чуть меньше 24 м².

А вот по темпам строительства страна уже обгоняет Европейский Союз – 2,9 новых квартир на 1000 человек в Украине – против 2,8 в Европе. Но дома строятся, а квартиры в них люди все-таки не покупают, отмечают аналитики портала M2bomber.

"Это и является причиной того хаоса в сфере недвижимости", - считают эксперты.

Ситуация заметно влияет на цены на рынке новостроек. Так, с апреля до середины лета-2018 цены на столичные новостройки понемногу падали, а затем поднялись опять. С июле медианная стоимость новых квартир составляла 22 280 грн/м², в сентябре же "медиана" достигла отметки 24 000 грн/м², и остается такой по сей день. Цена м² в долларах также выросла к осени, но тоже не намного (864 долл/м² сейчас против 833 долл/м² в июле).

"Вместе с тем, стройкомпании и так теряют в прибыли, продавая новое жилье. По оценкам Минрегиона, стоимость строительства 1 м² в Киеве – около 13 000 гривен. Прибавим сюда другие расходы застройщиков, например, на приобретение земельного участка, на обеспечение работы отдела продаж, на рекламу и маркетинг, и т.д. В итоге получится, что возведение одного м² в Киеве вряд ли обходится стройкомпаниям дешевле 15 000 гривен. А если так, то получается, что в Дарницком районе новые квартиры продают не намного дороже, а в Деснянском – даже дешевле себестоимости", – отмечают эксперты.

Специалисты видят несколько вариантов дальнейшего развития событий:

Заморозка строек. Уменьшение прибыльности – это большой удар для небольших и молодых стройкомпаний, у которых совсем скудная "финансовая подушка". Не получив ожидаемый доход от продажи квартир, такие застройщики, вероятно, не смогут закончить уже возводящиеся объекты. И в украинском строительном кризисе "выживут сильнейшие". Дальнейшее сокращение метража квартир. В новых домах и так большинство квартир – однокомнатные. Многие из них имеют площадь 25 м², 23 м², а то и меньше. Возможно, на рынке появится ещё больше таких малометражек. Инфраструктурный коллапс и "строительное жульничество". Хоть сегодня новостройки продаются плохо, а снижать цену м² уже некуда – застройщики по-прежнему стремятся получить прибыль, близкую к запланированной. И нередко ее "отбивают" другими способами. Например, экономя на материалах и на строительстве инфраструктуры. То есть, новые дома появляются, а вот школы, больницы, детские учреждения и т.д. – нет.

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"На фоне проблем массовой застройки, старый жилой фонд смотрится вполне выигрышно. Тут вам и обжитые районы, и устоявшаяся инфраструктура, близость магазинов, школ, детсадов и поликлиник", - говоря эксперты.

Если же говорить о стоимости, у вторичной недвижимости относительно гривни ситуация такая же, как и у новостроек: летом цены опустились, а осенью поднялись. В сентябре цена подскочила до 26 800 грн/м², но в ноябре вторичное жилье уже немного подешевело – до 26 592 грн/м². Стоимость "вторички" в долларах существенно не изменилась: сегодня она равняется 957 долл/м², и примерно такой же была в апреле. Летом же курс гривни упал, а вместе с ним и цены (вторичная недвижимость продавалась в среднем за 933 долл/м²).

"Если смотреть в целом – то цены на вторичное жилье не являются такими уж низкими. Особенно учитывая тот факт, что проблемы старого фонда очевидны: несмотря на развитую инфраструктуру, здания советской постройки через пару десятков лет пойдут под снос. Уже сегодня около 7% домов в Украине – непригодны для жизни. Да и покупатели, которые неохотно приобретают квартиры в новостройках, на вторичную недвижимость "заглядываются" еще реже", – подчеркивают специалисты.

"Но несмотря на все это, сбавлять цены продавцы "вторички" не спешат. В принципе, это логично: никто не хочет продавать квартиру дешевле, чем ее купили. Также владельцам хочется "отбить" деньги за проведенный ремонт. В итоге получаем любопытную ситуацию: новое жилье вряд ли будет дорожать и возможно, даже подешевеет – а вот "вторичка" едва ли упадет в цене. Причина проста: застройщики ориентируются больше на покупательную способность людей – ведь стройкомпаниям нужно быстрее получить деньги и выйти в плюс, чтобы закончить возведение других объектов. Собственники же вторичного жилья никуда не торопятся и могут "придержать" свою недвижимость до лучших времен. А до наступления этих "лучших времен", квартиры снимаются с продажи и успешно сдаются в аренду", – отмечают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за полгода серьезно подорожала аренда жилья. Аренда однокомнатной квартиры повысилась на 13%, двухкомнатные подорожали на 18%, а трехкомнатные – на 25%.