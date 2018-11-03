Хозяева лезут в шкафы и запрещают гостей: как защитить свои права при аренде жилья

В Киеве арендовать однокомнатную квартиру можно уже минимум за шесть тысяч гривен в месяц. При этом часто, кроме необходимости платить немалые деньги, арендаторам приходится терпеть наглость хозяев. Арендодатели могут прийти, когда заблагорассудится, запретить переставлять мебель или вещать картины.

Журналисты "Сегодня" разбирались, как защитить свои права, снимая жилье.

Журналистка Людмила Горбач показывает квартиру, которую снимала в течение двух лет в спальном районе столицы. Съехать пришлось из-за возмутительного поведения хозяйки, которая не разрешала переставлять мебель, внезапно приходила проверят качество уборки и даже запретила принимать гостей.

"Ко мне даже на краткий срок не могли приехать друзья. Даже просто переночевать. Это все было прописано в договоре. Позже квартирная хозяйка начала у меня спрашивать, почему ко мне приезжает мама, почему я не езжу в командировки... Она начала открывать шкафы и смотрела, что в них", – делится Людмила.

Риелтор Владимир Романов соглашается, что такое поведение неприемлемо для арендодателя. Специалист вспоминает нарушения прав арендаторов и из собственной практики.

"Девушка снимала квартиру долгое время, года три. Потом она забеременела, собственники узнали, что будет ребенок и попросили ее выселиться", – рассказывает Романов.

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Еще хозяева жилья запрещают устанавливать дополнительную бытовую технику, "чтобы не сгорела проводка". Выступают против бойлеров, электросушилок и даже картин на стенах – ведь, чтобы их повесить, нужно сверлить дырки.

Чтобы избежать претензий, риелтор советует прописывать в договоре все до мелочей.

"В интересах арендатора все это прописать, вплоть до конкретики. Ремонтные работы, которые не требуют перепланировки или еще каких-то глобальных изменений в квартире прописываются в договоре и проговариваются отдельно", – отмечает Романов.

Тем же договором собственнику можно запретить неожиданные визиты, рытье в шкафах или повышение арендной платы без заблаговременного предупреждения.

А чтобы у подписантов не было соблазна нарушить договор, юрист Денис Фетисов рекомендует установить санкции.

"Если стороны описали какое-то действие, которое нельзя совершать одной или другой стороне, нужно прописать определенный штраф, если одна из сторон нарушает. Если арендодатель заходит в квартиру без предупреждения, квартирант, например, может не платить месяц", – отмечает Фетисов.

Тем временем европейские арендодатели более лояльны к своим квартирантам. Елена Абрамович снимает квартиру в Брюсселе. С собственником подписала стандартный контракт. Говорит, что в документе очень много страниц и все детально расписано.

"Здесь до деталей прописано, кто проживает. В этой квартире разрешено до четырех человек. У меня сейчас муж и ребенок. В перспективе можем завести еще одного ребенка или подселить кого-то", – отмечает Елена.

Кроме арендной платы, Елене приходится отдавать деньги на содержание дома. Но если что-то ломается, то мастер чинит это бесплатно. А хозяин – моет окна и наводит порядок в подъезде. Невозможно и повышение цены аренды, если это не предусмотрено договором.

Как сообщалось, в Украине планируют кардинально изменить и "зарегулировать" рынок арендного жилья. В Кабмине активно идет разработка соответствующего закона.